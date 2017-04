Vlada FBiH je utvrdila i u Parlament uputila Nacrt zakona o koncesijama i Nacrt zakona o obrtu. Nacrtom zakona o koncesijama predviđeno je ukidanje stalne komisije, čime bi se uštedilo 400 hiljada KM godišnje. Najvažnije u Nacrtu zakona o obrtu je to što se obrtnicima konačno omogućava uvoz i izvoz proizvoda.

Nacrt Zakona o koncesijama predviđa ukidanje postojeće Komisije za koncesije. Umjesto toga, planirano je formiranje komisija za svaki predmet koncesije pojedinačno. To znači ušteda 400 hiljada maraka iz budžeta na godišnjem nivou, naglasio je resorni ministar.

“I ta komisija će sigurno bolje raditi nego što je ova, a finansirat će se iz otkupa ove dokumentacije tenderske koja bude, ugovorno tijelo kad raspiše finansirat će se iz tih sredstava tako da budžet neće više imati nikakve izdatke“, istakao je Josip Martić, ministar prostornog uređenja FBiH.

Vlada je utvrdila i Nacrt zakona o obrtu. Predviđeno je da se skrati procedura registracije obrta. Do sada je to bilo 15 dana, ali prema novim propisima skraćeno je na sedam dana. Obrtnici nisu imali pravo da izvoze i uvoze proizvode, a ovim Nacrtom je taj problem riješen.

“Tako da možemo reći da je to nekih 50 posto skraćenje u odnosu na postojeće stanje. Naravno ovo neće, naš krajnji cilj je da to bude i znatno kraće od sedam dana. Procjena je da oko pola miliona je ušteda kad su u pitanju administrativni troškovi koje su do sad imali ljudi koji su htjeli da se registruju i bave se obrtničkom djelatnošću“, naglasio je Amir Zukić, resorni ministar.

Donesena je odluka i o gašenju Fondacije ODRAZ. S tim da će aktivnosti kojima se bavila ova fondacija biti prebačene na neku drugu instituciju, potvrdio je Zukić.

“Imala je ona nekih svojih unutarnjih kadrovskih i drugih problema, puno sudskih procesa i puno nečega što se nije moglo na jedan korektan način sanirati.”

Dogovoreno je da, za narednu sjednicu, bude pripremljena informacija o mogućnosti uvođenja plavog dizela za poljoprivrednike, odnosno da se procijeni koliko bi se novca moralo izdvojiti iz budžeta za ovu vrstu subvencije. Preliminarne procjene su da se radi o pet miliona litara goriva.