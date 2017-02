Vlada Federacije utvrdila je i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću. Ovome je prethodila javna rasprava provedena shodno zaključku Doma naroda Parlamenta FBiH.

Vlada je prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o igrama na sreću sumirala primjedbe na tekst zakona koji je razmatran na sjednici Doma naroda, ali i primjedbe pristigle u toku provedene javne rasprave.

“Pokušavamo projektovati pravila u ponašanju u ovoj djelatnosti na način da zaštitimo prije svega građane igrače, da eliminišemo pojavu kriminalnih radnji prevara, eventualno tih ekstra profita i da na određen način izdvajamo dio sredstava za humanitarne potrebe”, rekao je Hajrudin Hadžimehanović, pomoćnik ministra finansija u Sektoru za poreznu politiku i javne prihode.

Kad je riječ o pripadnosti prihoda od poreza na dobitke, prihod od obustavljenog i plaćenog poreza će biti usmjeravan u budžet općina i gradova gdje se nalaze uplatna mjesta u kojima je dobitak ostvaren, sa iznimkom poreza naplaćenog od dobitaka ostvarenih u internet i SMS igrama, koji je prihod budžeta Federacije BiH. Kod oporezivanja dobitaka zadržan je progresivni sistem oporezivanja dobitaka, tako da će oni koji dobiju ili zarade više plaćati i više poreza.

“Svi dobici su oporezovani sa stopama 10 posto do 2000 KM, sa stopom od 15 posto od 2000 do 8000 KM, od 8000 do 100 000 sa stopom od 20 posto i preko 100 000 sa stopom od 30 posto”, naveo je Hadžimehanović.

Mnogo primjedbi bilo je i na naknadu od 25 posto na automat klubove i kasina, čiji su prometi, kroz druge zakone, uvezani sa serverima Porezne uprave.

“Na toj osnovi smo predložili da umjesto 25 posto naknade koja je bila utvrđena u nacrtu koji je razmatran na sjednici Doma naroda, osnovica bude 15 posto što na određen način zadovoljava ove prijedloge koji su došli od strane ovih priređivača”, dodao je Hadžimehanović.

Ukoliko navedene izmjene i dopune Zakona o igrama na sreću budu prihvaćene u oba doma Federalnog parlamenta bit će to značajan iskorak u reguliranju igara na sreću koje su ozbiljno narušile povjerenje i uzdrmale vladajuću koaliciju u Federaciji.