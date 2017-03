Entiteske vlade održale su u Banjoj Luci zajedničku sjednicu u čijem su fokusu bile reforme i infastrukturni projekti. Istaknuto je kako će dvije vlade nastaviti raditi na ujednačavanju propisa i zaštiti domaće proizvodnje, te da održavanje zajedničkih sjednica mora postati stalna praksa.

Od šest oblasti iz Reformske agende realizirano je od 40 do 60 posto mjera iz prve dvije, a u ovoj i idućoj godini radit će se na poslovnom okruženju, u čemu je RS već dobro odmakla, socijalnoj zaštiti te vladavini prava. Kada je u pitanju pismo namjere MMF-a, od 11 mjera ostale su još samo tri.

“Imamo na Vijeću ministara te akcize, imamo depozitni fond i na Federaciji i na RS imamo još samo tehničke probleme oko zakona o bankama i osiguranju i imamo još potpisati ugovor sa nekom agencijom za dubinskom analizom telekoma i jednog i drugog, i Eroneta i BH Telekoma. To bismo konstatovali da ide dobrim putem i da je to polučilo i rezultate“, kazao je premijer FBiH Fadil Novalić.

“Mi smo opredijeljeni da mjere, a to je danas i bio naš zaključak dvije Vlade, da mi radimo na ovim aktivnostima koje smo definisali u Reformskoj agendi zato što su one dobre i da žalimo jako što nismo uspjeli da jednu od najznačajnijih mjera realizujemo, i to smo danas zaključili, da postignemo to jedno zajedničko rasterećenje poresko, rasterećenje dakle privrede”, istakla je premijerka RS Željka Cvijanović.

Razgovarano je i o suzbijanju sive ekonomije, te efektima implementacije zakona iz te oblasti koje je usvojila Vlada RS-a. Vlade će raditi na usaglašavanju zakona, intenzivirati borbu protiv sive ekonomije, a tražit će se da se u Brčko Distriktu usvoji Zakon o fiskalizaciji. U fokusu sjednice bili su i cestovno povezivanje dva entiteta ali i BiH sa regijom, sa fokusom na povezivanje Beograda i Sarajeva.

“Mi smo danas otvorili nekoliko tema, nekoliko mogućnosti, rekli šta koji entitet misli, zapravo kuda bi trebala da ide ta trasa ali isto tako mi moramo da sačekamo sve one potrebne studije izvodljivosti i analize koje treba da se urade. U tom smislu mi dobijamo podršku i Evropske unije koja će nam pomoći da dođemo do onih rješenja koja će biti najjeftinija, najisplativija ali isto tako i zadovoljiti potrebe i jednog i drugog entiteta”, dodala je Cvijanović.

Dvije vlade opredijeljene su da izvrše razmjenu matičnih knjiga za pogranične općine u BiH, a najavljena je i harmonizacija propisa u oblasti poljoprivrede kako bi taj sektor mogao da se razvija, a radit će se i na ujednačavanju poticaja za ratare. S državnim nadležnim ministarstvom neophodno je, istaknuto je, raditi na zaštiti domaće proizvodnje.

Zaključeno je kako bi se zajednička sjednica vlada Federacije i Republike Srpske ubuduće trebala održavati vakih šest mjeseci, a najmanje jednom godišnje.