Zamjenik načelnika Srebrenice neće biti iz reda Srba, uvjereni su predstavnici Bošnjaka nakon razgovora sa srebreničkim SNSD-om. Dio bošnjačkih odbornika poručuje kako ime Nermina Alivukovića koji nije izabran na ovu poziciju nije usaglašeni prijedlog, te da se o tome nikada nije razgovaralo.

Predsjednik SO Srebrenica, Hamdija Fejzić, uvjerava kako će Bošnjaci napustiti skupštinsku većinu ako Bošnjak ne bude zamjenik.

Ranije je saopćeno da Opštinski odbor SNSD-a Srebrenica smatra da srpske stranke iz ovog mjesta koje čine skupštinsku većinu treba da obave međusobne konsultacije i predlože nekoga iz reda Srba kao zajedničkog kandidata za zamjenika načelnika. Ali, predstavnici Bošnjaka kažu da su razgovarali sa predsjednikom lokalnog SNSD-a Radomirom Pavlovićem i da do toga neće doći.

“I kazao je da su ga novinari pogrešno interpretirali i da pozicija zamjenika načelnika neće doći u pitanje, jer sve što bi se postavilo mimo tog bi bilo zaista nakaradno i Srebrenica bi doživjela jednu veliku krizu i to ne bi bilo od pomoći ni Bošnjacima ni Srbima“, poručio je to zastupnik SDA u Parlamentu BiH Sadik Ahmetović.

“Saopćenje OO SNSD-a , bar ono što sam ja razgovarao sa gospodinom Pavlovićem, je bilo na neki način pogrešno protumačeno od medija i da ustvari on ostaje pri svom stavu da zamjenik načelnika treba biti Bošnjak i da to treba usaglasiti“, istakao je Alija Tabaković, odbornik u SO Srebrenica.

Dogovoreno je da vlast u ovoj općini bude podijeljena na principu 50:50, podsjetio je Hamdija Fejzić. Ako bude drugačije, istče, neće to podržati i izaći će iz skupštinske većine.

“S tim da sam već jutros razgovarao sa koalicionim partnerima i dogovoreno je da neće se to pitanje potencirati, da ostaje što se tiče ove koalicije i ove skupštinske većine princip isti i ono što smo se dogovorili“, naglasio je Hamdija Fejzić, predsjednik SO Srebrenica.

Prema riječima Pavlovića, srpski odbornici nedavno su prihvatili bošnjački prijedlog da kandidat za zamjenika načelnika bude Nermin Alivuković. Ali, većina bošnjačkih odbornika nije podržala taj prijedlog i ne žele da postignu međusobni dogovor oko tog izbora. Fejzić je tvrdio da je izbor Alivukovića blokirala grupa odbornika na čelu sa Alijom Tabakovićem.

“Nismo imali veze sa izborom zamjenika načelnika, to nije naš prijedlog, to nije usaglašavan prijedlog, mi nismo imali veze sa tim što nas optužuju da smo oborili izbor zamjenika načelnika, to je isključivo bio problem skupštinske većine. Kako to da je ta ista skupštinska većina izabrala Hamdiju Fejzića za predsjednika skupštine, a za zamjenika načelnika nije prošao prijedlog to treba pitati staru skupštinsku većinu“, kaže Tabaković.

Tabaković je upozorio kako je moguće da Pavlović i Fejzić imaju dogovor da neko iz reda Srba bude zamjenik načelnika. Smatra da to pokazuje svu politiku izdaje Bošnjaka zbog pozicije na koju je spreman Hamdija Fejzić. Reagovao je i bivši načelnik Srebrenice Ćamil Duraković. Nije problem Nermin Alivuković, nego nejedinstvo bošnjačkih odbornika, zbog čega ih je pozvao da se uozbilje.