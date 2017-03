Radnici Željeznica RS prekinuli su štrajk glađu, isplaćena im je februarska plata. Među štrajkače na željezničkoj stanici Banjaluka nenajavljen je došao predsjednik RS, obećao isplatu plate u toku dana, popio piće sa radnicima, te poručio da martovska ne bi trebala da kasni.

Radnici insistiraju da se protiv organizatora štrajka ne pokreće disciplinski postupak.

Željezničari RS juče su blokirali prugu u Banjaluci. Njih 12 je štrajkovalo glađu, a blizu 200 je učestvovalo u blokadi. Tražili su da im se isplati februarska plata te zaostali topli obroci i prevoz.

“Žao mi je što je došlo do ovoga. Јa očekujem da po ljude koji su u štrajku glađu dođu kola i odvedu ih u klinički centar. Problemi u ŽRS su dugo godina tu, ali dugovi koji su nastali kako su nastali će biti izmireni, ali to se može uraditi samo kroz restruktuiranje koje ćemo raditi u narednom periodu. Takođe uprava što je podigla sebi sve naknade to će biti vraćeno na ono što je bilo prije”, istakao je Milorad Dodik, predsjednik RS.

Juče su im isplaćena dva zaostala topla obroka, danas posljednja plata. Štrajkači i dalje traže isplatu preostalih toplih obroka i prevoza. Osim toga, željeznice duguju otpremnine radnicima koji su u posljednjem periodu otišli u penziju. Dodik kaže, dug ostaje, ali sada nema novca da se to odmah riješi. Na pitanje da li će biti smjene generalnog direktora Željeznica Dragana Savanovića nije imao odgovor.

“Ovo što je uprava sebi podigla novim pravilnikom naknade sve će biti vraćene na prethodno stanje. Je li ima neka kafana da možemo popiti piće”, upitao je Dodik.

“Dogovorili smo se, tj. naši ljudi koji su u štrajku da ćemo prekinuti štrajk. Što ne znači da ako se ne ispune ovi naši zahtjevi do kraja da to nećemo ponovo uraditi. Sad imamo iskustvo pa možemo to i češće”, istakao je Zlatko Marin, član štrajkačkog odbora.

Dolasku predsjednika RS na Željezničku stanicu prethodio je sastanak u Vladi Srpske kojem su, osim Dodika, prisustvovali premijerka Željka Cvijanović, ministar saobraćaja i veza, Neđo Trninić, generalni direktor ŽRS, Dragan Savanović i predstavnici sindikata koji okupljaju radnike Željeznica.