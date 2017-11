Sjednice državnog Parlamenta i Vijeća ministara odgođene su, jer se nisu pojavili zastupnici i ministri iz Saveza za promjene. Naime, otputovali su u Banju Luku na poziv člana Predsjedništva BiH Mladena Ivanića koji je sazvao sastanak nakon izjava njegovog kolege Bakira Izetbegovića o Kosovu. Ne radi se o napuštanju institucija, samo smirivanju tenzija, poručio je Mladen Bosić.

Kolegij Predstavničkog doma odložio je današnju sjednicu. Razlog – nedolazak zastupnika iz RS, koji su u Banjoj Luci, na sastanku sa članom Predsjedništva Mladenom Ivanićem.

“Uslovi ne postoje zato što je očigledno dignuta atmosfera u BiH na nivo koji već ima novu dimenziju. Sve je očigledno podgrijano izjavama člana Predsjedništva Izetbegovića koje imaju ratnohuškački karakter, ali i izjavama Dodika koji je iskoristio da podigne tu atmosferu “, kaže Mladen Bosić, dopredsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta BiH.

“Imali smo najavu iz Kluba Saveza za promjene, da zastupnici i zastupnice neće nazočiti sjednici, ali nismo znali šta je sa Klubom SNSD-a. Kad smo došli na sjednicu vidjeli smo da nema ni njih. U tom slučaju imamo jednog zastupnika iz RS”, objašnjava Borjana Krišto, predsjedavajuća Zastupničkog doma Parlamenta BiH

A to znači, postoje uslovi za rad, ali ne i za odlučivanje, kaže Krišto. Ali, izjaviti da Predstavnički dom nema pravo da radi i odlučuje, a da je imao kvorum je neprihvatljivo, smatra Denis Bećirović, zastupnik SDP BiH u Parlamentu BiH i kaže:

“Za razliku od predsjedavajuće Krišto, odgovorno tvrdim da je postojao i način da se odlučuje u PD Parlamenta, jer je ovo antidejtonsko ponašanje, nedolazak na sjednicu Predstavničkog doma.”

Sadik Ahmetović, zastupnik Nezavisnog bloka u Parlamentu BiH, kaže: “BiH je ovim današnjim danom ušla u institucionalnu krizu i siguran sam da će trajati najdalje godinu dana.”

Dolazak ili nedolazak na sjednicu je osnovno pravo svakog kluba, kaže Staša Košarac.

“Ja ne znam na temelju čega neki funkcioneri SDA ovo posmatraju da je to neka vrsta potencijalne blokade, naprotiv, mi smo legitimno tražili odgađanje sjednice, to smo juče napisali. Što se tiče špekulacija da je uzajamno djelovanje Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića, ja mislim da to govore oni koji nemaju dovoljno političkog kredibiliteta”, mišljenja je Staša Košarac, zastupnik SNSD u Parlamentu BiH.

Borjana Krišto, predsjedavajuća Zastupničkog doma Parlamenta BiH: “Možda je ovo prilika da se vidi da li ide uistinu u krizu ili se želi izgrađivati povjerenje i čuvati dignitet najvišeg parlamentarnog tijela.”

Mladen Bosić, dopredsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta BiH: “Ovdje se ne radi o napuštanju institucija ili Parlamenta BiH, ovdje se radi o upozorenju da u ovakvoj klimi ne postoje uslovi za normalan rad i da bi održavanje današnje sjednice dodatno podgrijalo atmosferu.”

Dodaje Bosić i da će sjednica biti nastavljena kada se za to stvore uslovi i poziva sve da smire tenzije. A iz Demokratske fronte poruka – postupci ovih zastupnika su antidejtonski i kontraproduktivni. Naglašavaju, jedina adresa za rješavanje eventualnih problema su institucije Bosne i Hercegovine.

Demokratska fronta: “Ovakav vazalski odnos prema Aleksandru Vučiću stranaka koje dolaze iz RS i njihovih lidera je nešto što je štetno samo za njih. Sve dok oni sami ne razumiju da Aleksandar Vučić danas ima posjetu NATO-u, njegova stranka ima svoje ministre u Vladi Kosova, te da Srbija ima bezvizni režim sa Kosovom, oni će biti sitni kusur u rješavanju regionalnih pitanja.”

A nakon Parlamenta, odgođena je i sjednica Vijeća ministara. Ministri iz Saveza za promjene također su na stastanku u Banjoj Luci, tako da je sjednica prolongirana za sljedeću sedmicu.