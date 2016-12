Zdravstveni radnici, prosvjetari , poljoprivrednici i policajci imaće manje plate za 50,60 maraka u RS . To je odlučeno usvajanjem budžeta za 2017 godinu. Radnici nezadovoljni, opozicija najavljuje tužbe, a vlast RS sve njih optužuje da su nesolidarni. Radnici poručuju: “Sit gladnog ne razumije”.

Jedna od najkontroverznijih odluka izglasana u okviru rasprave o budžetu jeste ona o novom načinu obračuna minulog rada od 0,3 odsto po godini staža do navršenih 25 godina, odnosno 0,5 odsto preko 25 godina, čime su, u suštini, smanjena primanja radnika. Tako npr, plata nastavnika sa 25 godina radnog staža nakon ovog će biti manja za 42 KM. Za Vladu RS to je minimalna korekcija plate, za radnika to je ogromno smanjenje ionako niske plate ali i poniženje.

Opozicija najavlju tužbe. Smatra ju da su prekršeni i zakoni i Ustav RS.

“Onda se postavlja pitanje da li je bitnije praviti zgrade, kupovati opemu, razna prijevozna sredstva u iznosu od preko 80 miliona maraka i uzeti 30 miliona maraka budžetskim korisnicima na ime smanjenja plata”, kaže lider PDP-a Branislav Borenović.

“SDS će u skladu s Zakonom o fiskalnoj odgovornosti podneti prekršajne prijave, a predviđena kazna za ovaj prekršaj je od 4.000 do 20.000 KM. To je jedino što možemo da uradimo kako bi odbranili legitimitet parlamenta i zaštiti ga od nasilja koje provodi Vlada RS ”, rekao je lider SDS-a Vukota Govedarica.

Ekonomski stručnjaci tvrde da ne treba preko najugroženijih ubirati novac. Svoje nezadovoljstvo izrazli su i članovi Koaliciej Domovinma. Smatraju da su povratnicima svakako uskraćena osnovna prava.

Budžet RS za 2017. godinu, u visini od 3,2 milijarde maraka usvojen je u subotu iza ponoći. Radnici su dan prije izašli na ulice da ukažu na nepravdu koja im je nanešena. Podsjetili su da plate od 2008. nisu rasle, te da su upravi i pravosuđu dva puta snižavane za 10 posto.