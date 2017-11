Udruženja žrtava danas su se obratila prijavom predsjedniku haškog suda Karmelu Agiusu, u kojoj pitaju “Jeste li poklekli pred Hrvatskom ili Dragan Čović izmišlja?” Njihova reakcija je uslijedila nakon što je Čović uoči presude Prliću i ostalima samouvjereno izjavio kako će biti razočarani svi oni koji očekuju da se potvrdi Udruženi zločinački poduhvat.

Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Pokret “Majke enklave Srebenica i Žepa” obratili su se predsjedniku Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju gospodinu Agiusu sa zahtjevom da se preispitaju informacije koje kruže u Bosni i Hercegovini, u kojima pojedinci u javnost izlaze sa informacijama kako će Prlić i ostali biti oslobođeni odgovornosti kada je u pitanju drugostepena presuda.

“Smatramo da je došlo do očitog curenja informacija, ukoliko te osobe govore istinu i tažimo da predsjednik Tribunala preispita ko je i na koji način je iznio informaciju o tome kako i na koji način rade sudije u Haškom tribunalu i otkud im informacija da će neko biti od nečega oslobođen kada je u pitanju presuda koja slijedi“, poručio je Murat Tahirović.

Naime, Dragan Čović nedavno je tokom obilježavanja godišnjice tzv. Herceg-Bosne izjavio kako će mnogi biti razočarani. Upravo iz ovog razloga, kaže Tahirović, podnešena je prijava.

„Jer je predsjedavajući Predsjedništva izašao u javnost i rekao da ćemo biti, svi mi koji očekujemo osudu za Udruženi zločinački poduhvat, razočarani, i da se radi o ljudima koji su visokomoralni i da će ta optužnica biti ukinuta. Ne znam otkud gospodinu Čoviću te informacije, ali zato smo se obratili predsjedniku Haškog tribunala da se preispita da li cure informacije iz tribunala, na koji način i kako je Čović došao do te informacije“, dodao je Tahirović.

Na pitanje o motivima ovakvih izjava i iznošenja informacija, bile one tačne ili ne, Tahirović odgovara.

“S obzirom na funkciju koju obavlja mislim da gospodin Čović ne bi izlazio sa tom informacijom u javnost da očito nema informacije iz Tribunala, i zato smatramo da postoji realna mogućnost da je informacija procurila iz Tribunala. A ukoliko su to njegove insinuacije, onda neka živi sa tim insinuacijama“, kaže Tahirović.

Sumnju u časne namjere Agiusa dodatno je podgrijala i njegova februarska višednevna posjeta Zagrebu tokom koje je razgovarao sa cjelokupnim državnim vrhom Hrvatske. Zemlje kojoj je izuzetno stalo da kvalifikacijom Udruženog zločinačkog poduhvata ne bude obuhvaćen njen nekadašnji državni vrh predvođen Franjom Tuđmanom i Gojkom Šuškom, a kako je to odlučeno u prvostepenoj presudi.