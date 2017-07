Vijeće ministara će nastaviti da funkcioniše, u punom kapacitetu, poručio je predsjedavajući Savjeta ministara Denis Zvizdić nakon sjednice Savjeta ministara. Prve od kada je Predstavnički dom PSBiH glasao protiv izvještaja o radu Savjeta. Predsjedavajući Savjeta je poručio da oni koji su glasali protiv za to nisu imali argumente.

2016. godina je najuspješnija evropska godina, poručio je Zvizdić. U evropskom pogedu, u domenu vladavine prava, te kada je u pitanju međunarodna saradnja.

“Ja sam očekivao argumentiranu raspravu, čini mi se da smo raspravljali o svemu, o otapanju lednika, kiselim kišama, zemljotresima, samo ne o radu Vijeća ministara”, rekao je Zvizdić.

Kaže da je izvještaj pao zbog politizacije i činjenice da se već ušlo u predizbornu kampanju.

“Činjenici da je na razini države BiH da smo taj dan, vidjećemo da li će tako ostati i u budućnosti, uspostavljena jedna neprincipijelna koalicija između SNSD i SBB, koja je imala za cilj da sruši izvještaj o radu Vijeća ministara, i da uruši napredak države BiH na putu EU jer je ta koalicija djelovala funkcionalno i koordinirano kada je u pitanju rušenje izvještaja Vijeća ministara sa jedne, ali i pokušaja zaštite gospodina Špirića kao šefa komisije sa druge strane”, dodao je predsjedavajući Savjeta ministara.

SBB-ov ministar Ismir Jusko iz ranije najavljenih razloga nije prisustvovao današnjoj sjednici.

“Sasvim je opravdano da ministar Jusko prisustvuje svim budućim sjednicama Vijeća ministara BiH jer ponavljam, Vijeće ministara BiH u skladu sa ustavom, zakonom našim poslovnikom nastavlja raditi u punom kapacitetu. Sam stav ministra Juska, s obzirom da SBB nije glasao za izvještaj o radu Vijeća ministara, morate zatražiti od ministra Juske”, kazao je Zvizdić.

Zvizdić još smatra da su izvještaj o radu Savjeta ministara oborili oni koji, kako kaže, na dnevnoj bazi proizvode konflikte ne bi li se održali na vlasti.

“Pa je nebitna tema. Jednom je to Vijeće ministara, drugi put je to neki projekt. Danas je bosanski jezik. Evo ja govorim bosanskim jezikom, to je poruka onima koji ga žele osporiti. Ja ovaj pres držim na bosanskom jeziku”, rekao je predsjedavajući Savjeta ministara.

Potcrtao je i da postoje razgovori sa predstavnicima RS kada je transportna zajednica u pitanju, ali i kod drugih pitanja. Demantovao je navode da mehanizam koordinacije ne funkcioniše.

“Mehanizam koordinacije u potpunosti funkcioniše. Od 36 radnih grupa 33 radne grupe su održale svoje sastanke, one aktivno rade”, rekao je Zvizdić.

Zvizdić je pojasnio da bi upitnik EU do sada bio ispunjen da su predstavnici RS na vrijeme dostavili odgovore.

“Ako ne bude političkih opstrukcija koje smo imali prethodna četiri mjeseca sve naše obaveze u vezi sa odgovorom na upitnik u ranu jesen, da li je to septembar ili oktobar, rana je jesen”, kazao je Zvizdić.

Između ostalog, prvi čovjek Savjeta ministara kaže da će akcize i dalje ostati jedan od prioriteta. Sugerisao je vladama entiteta, koje će koristiti kredite dobijene na osnovu akciza da ponude drugo rješenje ukoliko ga imaju.