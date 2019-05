Dvoje mrtvih nakon pucnjave na Univerzitetu Sjeverna Karolina u Charlotteu

Dvoje ljudi je ubijeno nakon pucnjave na kampusu Univerziteta Sjeverna Karolina u Charlotteu, saopštile su vlasti.

Troje ljudi je u kritičnom stanju, a još jedna osoba je povrijeđena, izjavio je šef policije UNCC-a Jeff Baker.

Policija je brzo ušla u sobu u kojoj je osumnjičeni pucao, razoružala ga i odvela u zatvor.

⚠️Scene secure. One in custody. No reason to believe anyone else involved.

CMPD and UNCC going room by room on campus to identify any students, faculty or others who may be sheltering in place.⚠️

— CMPD News (@CMPD) April 30, 2019