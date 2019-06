(FOTO) Ponavlja se ljeto 2003.? Usmrtilo 70.000 ljudi u Europi

Vodeći EU klimatolozi i meteorolozi upozoravaju da će “potencijalno povijesni smrtonosni toplinski val” dočekati i Europu

Silvia Laplana nije baš bilo ko u Španiji. Megapopularna meteorologinja objavila je na Twitteru doslovno: “Pakao dolazi.” I dodala animaciju Španije kojoj predviđaju preko 40°C u narednih tjedan dana. A poslije, ko zna. Stefan Rahmstorf, pak, glavni je klimatolog i profesor fizike na Sveučilištu u Potsdamu, jednoj od pet najsnažnijih znanstvenih instituta za klimu u svijetu. I on je posegnuo za Twitterom.

Data show that the normally eastward atmospheric summer circulation of the NH mid-latitudes has slowed down, including the jet stream. This favors more hot-and-dry conditions over the continent and is likely linked to Arctic warming. Coumou et al. 2015: https://t.co/wsQbn8l5VP pic.twitter.com/VqaIp3rNVS

“Toplinski valovi tihi su ubojice. 2003. godine europski toplinski val prouzročio je smrt 70.000 ljudi… Prošlogodišnje vruće ljeto u Njemačkoj procjenjuje se da je prouzročilo najmanje 1000 preuranjenih smrti”, napisao je.

Linkao je potom scenu s otopljenog Grenlanda sa Sciencealerta i naslovom da je taj ledeni otok u ovom trenutku topliji 40°C od prosjeka za ovaj dio godine. Priložio je i dijagram koji grafički pokazuje o kakvim je anomalijama s ovako vrućim ljetima riječ.

Objasnio je da se ovakvi toplinski valovi sve češće pojavljuju zato što su klimatske promjene oslabile mlazne struje u visokim slojevima atmosfere, zbog čega se događa, kao sad, da se zrak iz Sahare usiše iznad Europe i onda tu naprosto stoji. I prži. I ubija ljude, životinje, prirodu…

The airmass (at 850 hPa) in France may be > 30°C this week.

To get perspective how anomalous it is, here’s ERA5 T850 maximum for any month and for June. Clearly an all-time record (at least for 41 years), and totally unheard of for June.#heatwave pic.twitter.com/YAhXExbUUO

— Mika Rantanen (@mikarantane) June 25, 2019