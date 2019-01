Muriz Memić: Davor je moj brat u ovoj muci i mi ćemo ići dalje, do istine i pravde!

Novinari impulsportal.net razgovarali su sa Murizom Memićem, ocem ubijenog mladića Dženana Memića, o korumpiranom pravosuđu, novom skupu u Sarajevu, Davoru Dragičeviću i tužiteljici Dalidi Burzić.

Kada ste krenuli u ovu već tri godine dugu sudsku borbu kako biste dokazali da Vaš sin Dženan nije poginuo u saobraćajnoj nesreći, da li ste znali u šta se upuštate, kako funkcioniše naš pravosudni sistem i kakav je sve to dojam ostavilo na Vas?

Znali smo da su korumpirani, policija i pravosuđe, ali do ove mjere, vjerujte da nisam ni pretpostavljao. Jer od samog dna do vrha, što je veći nivo to je skuplje, to veće pare uzimaju. Naravno, ima čestitih tužilaca i policajaca, ali ne smiju ljudi, oni ne mogu da dođu na čelne pozicije da rade, ovo su politički postavljeni ljudi, tužioci i komesari, svi šefovi policije, sudije. Ne mogu oni reći da ovo nije politika, ovo je politika, a najbolje ogledalo toga je Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Nije on tu mogao tako doći, ako ga nije politika postavila.

Nisam bio ni svjestan u šta ulazim, ali kad sam već ušao znao sam da neću nazad. Takav sam po prirodi, miran, tih, povučen, ali što kažu, najgore se s poštenim čovjekom zavaditi, a ja sam pošten čovjek. I oni možda nisu bili svjesni s kim se upuštaju. Da su znali da će ovako daleko ići, ne bi ni oni ovo uradili, sigurno, ti tužioci i policajci nečasni. Ali ja neću stati, mene Dženan goni, jer ovo što se desilo, djeteta tek tako da nestane, to niko ne halali i ne oprosti. Ja oprostiti neću i halaliti neću. Znači, idem do kraja. Slabo su me procijenili. Ja kažem, oni su možda mislili to je završen slučaj, podigli su lažnu optužnicu. Zamislite vi, izmisliti saobraćajnu nesreću koja se nije desila. Taj vještak saobraćajne struke, Ševal Kovačević, on je obećao Dalidi Burzić, glavnoj kantonalnoj tužiteljici da će to uraditi i izmislio saobraćajnu nesreću, tako ja to zamišljam. Kakav to mentalni sklop mora biti i reći, ja ono uradio, moje je toliko, i to naplati. Ali evo, to je palo na sudu, idemo dalje, čeka se na državno tužilaštvo. Ima ljudi koji hoće uraditi, ako oni ne urade, ja ću sve to iznijeti u javnost.

Mjesto gdje je ubijen Dženan Memić

Pratili ste šta se dešavalo u Banjaluci od 25. decembra, šta se desilo Davoru Dragičeviću i aktivistima grupe Pravda za Davida. Vaš komentar?

Nisam se prepao, Davor se nije prepao. Davor trenutno nije tu, ali ja sam rekao, to je moj brat u ovoj muci i mi ćemo ići dalje. Ja ću praviti novi skup, to će biti za Dženana i za Davida i za svu ostalu ubijenu djecu, i za Slemu, i za Editu, i za Mahira Rakovca… Jer puno je nepravde naneseno u Bosni i Hercegovini. Stranci mora da znaju kakvi ljudi rukovode ovom državom, da su to kriminalci, da su korumpirani i da su toliko uvezani i umreženi da je to jedna ogromna hobotnica kojoj nema kraja bez revolucije.

Ne može se ovo preko noći promijeniti, jer evo, i dan-danas se dešava korupcija, iako ja, evo, tri godine “pištim”, govorim šta se radi u pravosuđu, ali korupcije u pravosuđu ima stalno. To neće lako prestati.

Da li ste Vi i Davor Dragičević borbom za istinu i pravdu za vašu djecu potakli građane da se probude i da se počnu legalnim putem boriti za svoja prava, za uređen i pravedan sistem?

Ima dosta građana koji to shvataju ozbiljno, a ima ih koji ne shvataju, koji još nikada nisu došli ni na jedne proteste, a valjda će se jednom i oni otrijezniti. Ima građana kojima je dobro, koji rade za ovaj sistem, jer ovaj sistem mnogima odgovara, moramo biti svjesni toga. Većini ne odgovara, većina ovdje radi za 250, 300 eura, neću da kažem ni 600 KM, jer 600 maraka je više od 300 eura. Znači, za 300 eura naši ljudi rade ovdje, bore se, preživljavaju, a neko ima opet enormne plate i što je najgore ne radi ništa. Previše im je dobro i uljuljali su ovaj narod, uništili su nas. Nije nas rat uništio, a sad nas uništavaju poslije rata.

Moram ponoviti, da je neshvatljivo na ovaj način raditi nekome nešto, tri godine, kakvi su to ljudi, odnosno neljudi. Evo, Davoru 10 mjeseci da se sve zna, ali da oni ne odustaju, oni idu dalje. Evo, vidim u Banjaluci i koja se sila primjenjuje, ovdje još nije, u Sarajevu, ali očekivati je i to. Jer oni ne vole da se oni prozivaju, diraju, znaju oni da nisu u pravu, ali oni ne odustaju, ali ni mi nećemo odustati, samo im to mogu poručiti, jer poslije suda moja je zadnja. Da li ću ja biti zadovoljan drugostepenom presudom ili ne, opet je moja zadnja, toga oni moraju biti svjesni, da se ja pitam u ovom slučaju i da je moja zadnja. Tako i Davorova. Kada se mi pomirimo sa tim, tek onda mogu reći da su završili posao. Ali istina mora izaći na vidjelo, mi ne tražimo puno, mi samo tražimo istinu i pravdu. Mi nikoga nismo dirali, ni ja ni Davor, oni nas jesu i, evo, prave nas budalama, prave da smo mi sada protiv ove države, a nismo. Oni su protiv ove države, oni uništavaju svoj narod. Mi pokušavamo vratiti vjeru u pravosuđe, a oni uništavaju i pravosuđe i sve ostale institucije.

Ured disciplinskog tužioca (UDT) Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) podnio je disciplinsku tužbu protiv glavne tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Dalide Burzić, šta o tome mislite?

Od početka govorim da je to vođa organizirane bande, jer upustiti se u ovakvu optužnicu, tri mjeseca istraživati ubistvo, a onda preko noći okrenuti samo na saobraćajnu nesreću, iako zna šta je doktor Žujo rekao na obdukciji, da nije saobraćajna nesreća, doktor Čeljo koji je operisao Dženana rekao da nije saobraćajna nesreća, znači oni su išli u ovo svjesno, namjerno. Pokrenuta je sada disciplinska prijava protiv Dalide Burzić, glavne kantonalne tužiteljice. Ja nisam time zadovoljan, niti mogu biti. Goran Salihović, glavni državni tužitelj je suspendovan zbog mnogo manjih stvari. Ona je davno bila za suspenziju, a ona je u stvari za zatvor. Ona mora da odgovara. Njoj ko je obećao da će je zaštititi, slagaće je na kraju. A ona je obećala Alisi Mutap, djevojci koja je bila sa Dženanom te kobne noći, da će je zaštititi. Evo, ja kažem da je neće zaštititi, ne može je zaštititi, jer ovdje se mora doći do kraja, do istine i pravde.

Razgovarala: Vesna Malešević