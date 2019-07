Planirate putovanje ove sedmice? Saznajte kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

U Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Postupan porast oblačnosti tokom poslijepodneva, ponegdje u centralnim i istočnim područjima može uvjetovati kišu i grmljavinu, a u večernjim satima kiša i pljuskovi su mogući i u sjevernim područjima. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu od 22 do 25, a najviša dnevna od 29 do 35, na jugu i sjeveru do 37 stupnjeva.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, porast oblačnosti može uvjetovati kratkotrajni pljusak i grmljavinu. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna temperatura oko 32 stupnja.

3.07.2019 (Srijeda)., u Bosni umjereno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. U centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi ili slaba i povremena kiša. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 23 do 29, na jugu od 29 do 34 stupnja.

4.07.2019 (Četvrtak)., u Bosni umjereno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti do kraja dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u Hercegovini, zapadu i u centralnim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a najviša dnevna od 23 do 29, na jugu od 29 do 33 stupnja.

5.07.2019 (Petak)., u Bosni i Hercegovini se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 12 do 18 na jugu do 22, a najviša dnevna od 23 do 29, na jugu od 29 do 33 stupnja, saopćeno je iz Federalnog Hidrometerološkog zavoda.