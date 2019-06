Putinovo upozorenje: Vojna akcija SAD protiv Irana bila bi katastrofa

Predsjednik Rusije, Vladimir Putin, upozorio je Sjedinjene Države da ne preduzimaju vojnu akciju protiv Irana, nakon nedavnog obaranja američkog drona i napada na naftne tanker kod Ormuskog prolaza.

Putin je to izjavio samo nekoliko sati prije nego što je američki predsjednik, Donald Trump, sinoć naredio napad, koji je u posljednjem trenutku otkazao, prenosi Srpska info.

Putin je juče, u “direktnoj televizijskoj liniji” sa građanima, ocijenio da bi američka vojna akcija protiv Irana – kojeg Vašington krivi za oba incidenta – bila “katastrofalna” i da bi uzrokovala eskalaciju neprijateljstava sa nepredvidljivim rezultatima. “NBC news” ukazuje da ovakva obraćanja, poput “direktne linije”, obično traju satima i veoma su cenzurisani. Ruski predsjednik je rekao da je potencijalni američko-iranski rat scenario koji se nada da neće vidjeti.

Trump Almost Started a War With Iran on Thursday Night https://t.co/rAv3NQbcbW — Beth C (@hillcrester) June 21, 2019

– To bi u najmanju ruku bila katastrofa za region jer bi to dovelo do povećanja nasilja i potencijalnog povećanja broja izbjeglica u regionu. Takođe, za one koje bi to pokušali, to bi imalo vjerovatno tužne posljedice – istakao je Putin.

On je ukazao da je Iran spreman da “ide do ekstrema” da se odbrani i da je teško reći dokle bi to dovelo. Putin je takođe rekao da je zadovoljan što Iran poštuje svoj nuklearni sporazum i da primjena sankcija protiv te zemlje nije opravdana. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa povukla se iz međunarodnog nuklearnog sporazuma sa Iranom prošle godine i ponovo nametnula sankcije toj zemlji.

Ruski predsjednik je svoje komentare iznio svega nekoliko dana nakon što je Trumpova administracija objavila da će poslati još 1.000 vojnika na Bliski istok. Pentagon je naveo da će ovo razmeštanje uključiti bezbjednosne snage i trupe radi dodatnog nadgledanja i sakupljanja obavještajnih podataka u regionu. Obaranje američkog drona u četvrtak posljednja je iranska provokacija u regionu, nakon spornih napada na dva tankera u Omanskom zalivu prošle nedjelje, za koje SAD krive Iran, dok ova zapadnoazijska zemlja tvrdi da je dron bio iznad njihovog vazdušnog prostora kad je oboren.

Vladimir Putin warns the U.S. that a military conflict with Iran would be “catastrophe.” https://t.co/vkc7Nl0b4Y — ABC News (@ABC) June 21, 2019

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova, Abas Musavi, rekao je da Iran ne može prihvatiti “ilegalni prolazak i upad na iransko nebo bilo kog stranog letećeg objekta”, prenio je RT. Ali, američki zvaničnici tvrde da se incident dogodio u međunarodnom vazdušnom prostoru. Obje zemlje tvrde da ne žele rat, ali postoji zabrinutost da bi dalje tenzije eskalirale u vojni konflikt.

I tenzije između SAD i Rusije su sve veće, nakon posljednjeg incidenta kad se ruski razarač zamalo sudario sa američkim ratnim brodom u Filipinskom moru početkom ovog mjeseca, a tu su i vojni konflikt u istočnoj Ukrajini, aneksija Krima, navodno miješanje u američke izbore 2016. i trovanje bivšeg ruskog špijuna u Britaniji prošle godine, za šta Zapad krivi Moskvu. Putin je stoga takođe prokomentarisao mogućnost poboljšanja odnosa sa SAD. On je rekao da je Rusija spremna na dijalog ako Amerikanci pristanu na reciprocitet, ali je ukazao da realnost američke politike može zavezati ruke Trumpu kad je riječ o Rusiji.

– Čak i ako predsjednik želi da napravi korak ka nama, razgovara oko nečega, tu su višestruke restrikcije koje dolaze iz drugih institucija moći – rekao je Putin.

– Mislim da stvari neće teći lako u našim odnosima s obzirom da dio američkog establišmenta pokušava da spekuliše o rusko-američkim odnosima da ostvari neke svoje interese.