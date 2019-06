(VIDEO) Ćiro Blažević: Prosinečki ima jednu manu, a Tuđman mi nije određivao sastav i taktiku

Legendarni Ćiro Blažević u velikom intervjuu za Oslobođenje priča dosad neispričane priče iz svog života. Od djetinjstva do današnjih dana, ali govori i o Zdravku Mamiću, Franji Tuđmanu, Davoru Šukeru, Robertu Prosinečkom, Zlatku Daliću…

Razgovarao: Ognjen Blagojević

Sa legendarnim Ćirom Blaževićem razgovarali smo u kultnom kafiću Charlie. Na početku je bilo čudno i zanimljivo, jer je Blažević djelovao tužan. Poslije je priča, naravno, otišla u smjeru u kojem se može očekivati od njega. U jednom trenutku rekao je da se bavi mišlju da skonča, prenosi Sport1

Takve misli ste imali u Švicarskoj kad su Vas uhapsili zbog afere namještanja utakmica?

– Ja sam bio savršeno miran jer sam znao da su napravili jednu fatalnu grešku. Mene su optuživali za nešto što je raniji trener napravio. Onda se čekalo da se taj stanoviti Bernes vrati sa nekog putovanja da bi on to potvrdio. Trebalo je i to proći, jer ne poznajem nekog velikog čovjeka, a da nije bio u zatvoru. Ja sam bio 15-ak dana u zatvoru, to je uistinu jedno iskustvo, danas sam sretan da sam i to napravio, ali ovo kad sam se htio ubiti, to ću vam sada ispričati. Jer sam ja trebao operirati, imam rak prostate, to je uistinu nešto strašno kad si tamo na histološkom nalazu i oni potvrde da si pozitivan. Ali ja sam se snagom volje iščupao, nije prošlo dugo, melanom, to je najzaje*aniji rak kože, i to sam operirao, ali onda kad se ja stalno otimam da sam mlad pa tamo skačem neki salto i izleti mi pršljen, i to je bilo jako, jako bolno. I odmah sam išao na operaciju i, nažalost, doktor mi je povrijedio živac. I sad ja istinski odlučim da se ubijem. I gledam dolje drugi kat, tu je i ono zrcalo uobičajeno, imam onu boju. Moj otac rahmetli je umro od ciroze jetre jer je puno pio, njegovu sam boju imao, i svjestan sam bio da idem dolje. Ali kamenje je dolje, tako da bih ja bio tropać sigurno. I sad gledam se u ovo zrcalo i dolazi najjača medicina na svijetu. Konstatacija da imam lovu. Pa gdje ćeš se ti ubiti pi*ka ti materina. Pa ti imaš lovu. I ona me je spasila. Svi kažu zdravlje, a ja kažem i najzdraviji čovjek bez para, gotova bolest. Ja kad nemam para, ja sam psihički bolesnik i zato štedite. Hoću reći zaradite puno da ne možete potrošiti. Sad sam imao sa Dalićem jednu diskusiju. On je donio 11 miliona dolara plaću. I pita mene, šefe, šta treba?! Pitam ga: “Je l’ te interesira šta bih ja?”. Kaže: “Recite”. Odgovaram: “Pješke idem do tamo”. A on, vidiš, nije otišao. Jer je u svojoj jednoj skromnosti imao jednu dozu prepotencije. On računa da ima vremena za to, da će on još uhvatiti nekoga iz ove petice, a ja mu kažem, sine moj, daj Bože da ti djeca po grobu ne budu pišala.

Dalić je pitao za savjet sa novcem, a jesu li Vam igrači, pošto ste imali uspjeha i znali ste sa ženama, tražili savjet kako sa ženama?

– Jesu, jesu. I? I ja sam im jako zahvalan na tom povjerenju koje imaju samo kod oca, pa sam shvatio da sam im ja drugi otac. Znali su njih četvorica dovesti izabranicu na skeniranje da ja kažem. Tri su prošle, jedna nije. Ja mu kažem odgodi to malo. Ali on nije odgodio. A nedavno se rastavio.

Šta kod nogometaša privlači žene? Novac?

– Svakih 15 dana ja imam predavanja švalerima o formuli uspjeha. Sutra će mi doktor i penzioner i onda im se potužim kako me je jedan filozof zaje*ao, koji kaže: Mladoj mački i najstariji čovjek nije star ako ima lovu. To je takva utopija. Moj prijatelj kupio i stan i auto i sve, onda ona u autu voda mlađeg. To je logično, to je iluzija. Ovo što se moji dečki hvataju uglavnom manekenki, ja bih to rekao obrnuto. One spletu mrežu, one izaberu. I ja im čestitam na strategiji. Rijetke su mange koje to skuže, rijetke. On je jadan morao cijelu svoju mladost posvetiti treningu, radu i jednom režimu življenja i nije imao neko iskustvo koje bi mu pomoglo da on to prepozna.

Pa koji je recept za uspjeh?

– Inficirati čovjeka da razmišlja o njoj. A ona će nadogradnju dalje praviti. I prvi sastanak ona ne dođe. I onda on počinje luditi. Jer je to sve u strategiji. Ja sam pao k’o kruška, sine moj. Ona je bila glumica. Ja sam bio mlad. Bome naivan. A onda znaš… vidiš ti moju tragediju. Sve je to mrtvo. Samo sam ja još živ. Od ovih što su me vodale. Ne, ja sam bio papak onaj najveći na svijetu. Jer sam se sa suigračima znao tući, jer on meni kaže bježi od toga.

Kako ste počeli prije trenerske karijere?

– Imao samo jako teško djetinjstvo. E što mi je to lijepo da mogu pričati onima koji su svjedoci ovoga. Nažalost, moji su bili na suprotnim stranama. Partizani došli i odmah nam *ebali mater. Istjerali nas iz kuće, bacili u šupu, klozet je 30 metara daleko, van grada… ne možeš ti antidržavni element biti. Eh sad, ima to da ovima ovdje to nikad nikome ne pričam, je l’ oni su to zanemarili. Ali kako sam ja bio na naslovnici Oslobođenja, jer to nije mogao svako. I pohvaliću ti se da je državno prvenstvo na Jahorini, a ja sam shvatio da bih mogao otvoriti malo horizont koji je pun oblaka, preko športa. I zamisli molim te, ja sam prvak Jugoslavije. Prvi put u povijesti da nije Slovenac, da je Bosanac prvak. Juniorski prvak.

U daljinskom trčanju. I nije bilo televizije, ali je bio žurnal. Đuro Pucar Stari koji je bio, on to skuži, kaže džip, idem ja da ga pozdravim. I skužio je, koja je to manga bio, da sam ja u flanelskoj košulji, a nemam pulovera i toliko sam glup da potkošulju koja se preznojila ne znam da se trebam presvući, jer ni nemam drugu. Nikom ovo nisam pričao, ali će se naći ljudi koji to znaju. Ona se suši na meni. Ali Đuro Pucar došao.

Njegov Bosanac osvojio prvenstvo. Pulover, skije, sve je on to meni donio. Nikome nije nakraj pameti bilo da neko drugi osim Slovenaca može da pobijedi. Ja idem sa malim ćirom za Travnik, pleh muzika me čeka u Travniku, sekretar Komiteta čestita, ja imam zlatnu medalju, rekoh: “Pozdravio te Stari i rekao da mi odmah moraš stan dati.” Kaže: “Ćiro, pričekaj imam sad jedan mali.” Ja kažem: “Daj mi taj mali.” I tako se moja situacija promijenila. Ali sam ja pratio naše velikane skijaške i gledam kako prolaze u Evropi, stalno zadnji, ja kažem bježi od ovog i ja se prešaltam na nogomet. Sa 18 godina ja sam sad prvotimac Bratstva, i Boga mi, Dinamo me zovne. I ja kao mladi čovjek 1954. godine dolazim u Dinamo kao jedan perspektivan igrač… vidiš sad kako ti povijest pričam… ja je ne znam pričati a da je ne doživljavam. I ja bih sigurno bio igrač da nisam morao u vojsku. Ali onaj haos u Mađarskoj, Rusi okupirali Mađare, moramo još šest mjeseci, tako smo dvije godine stagnirali.

To su presudne godine bile, nemaš onaj kontinuitet razvoja. I tamo u Čačku, gdje sam služio vojsku, primijetili su me kao igrača, jer garnizon ima svoju ekipu, i Partizan me zovne i oni me povuku u Beograd. Ali kako sam bio dinamovac, ja se vratim u Dinamo i shvatim da nisam za tu najvišu konkurenciju, odem u Lokomotivu i iz Lokomotive dođem u Sarajevo. Igram u Sarajevu. Ali mi se dogodi nešto neobično, da sam u jednom trenutku tako krvario da su me u zadnji čas spasili. Pod kompresijom su mi davali krv. I ja se oporavim brzo i utakmica je protiv Radničkog. Savezni kapetan je došao da gleda Haseta, našeg famoznog igrača koji je za mene, ja sam mjerodavan da to mogu reći, sigurno jedan od najvećih, ako ne i najveći igrač svih vremena ovih prostora. Fenomen jedan. Zajedno smo spavali. I zamisli molim te, Tirnanić me uzme protiv Radničkog i samo kaže da sam pozvan u B reprezentaciju u Ljubljani i fatalno se povrijedim, golman mi uđe u koljeno i ono se okrene. Tu je počela moja najveća mladenačka tragedija. Tri puta su mi koljeno operirali, ali nisu mogli ništa. Ali ja imam tu neku reputaciju, Sarajevo je shvatilo da sam ja out i pustilo me i Rijeka me je uzela. Ja odem u Rijeku i igram koliko sam mogao. Uvijek je bio taj hendikep, jer koljeno iskoči svako toliko i u jednom trenutku ja sam se oženio, već imam i dijete i shvatam da nemam mogućnosti življenja onog normalnog. Nemam za kruh. Ja ne radim i odem u Švicarsku kao emigrant. Ne kao nogometaš, nego kao emigrant.

Ja imam moju diplomu nastavnika, jer sam završio Pedagošku akademiju, ali braća naša k’o braća, napišu profesor. I u prevodu je ta diploma bila “profesore nešto”… I molim te lijepo, radim, trebam raditi. Gazdi dadnem diplomu, jer hoću da mi dadne neku djecu jer ja sam učitelj gimnastike. Govorite li francuski? Ništa. Italijanski? Ništa. Njemački? Ništa. Na djecu ti se kunem, ode đubre u ćošak i donese mi metlu. Ja sam metlar šest mjeseci, pa sam onda šofer jedne cisterne, jer tražim nešto…

Napreduje se u karijeri?

– Napreduje, ali ipak na folove. Ja dođem, Savić se zvao čuvar autobusa i prikolica, ja mu kažem, čuješ, ja sam metlar, u pi*ku materinu, daj da vozim, ja sada francuski malo natucam. Kaže on: “Ćiro, je*o te ta diploma, vidiš kaže ovog Saurera, ovaj gleda diplomu i dadne ti ključ od auta da okreneš auto u ovom krugu. Prikolica ne može je okrenuti ne znam ko.” Ali ja dođem na genijalnu ideju i kažem Saviću: “Burazere, ti si noćas dežurni, daj da ja treniram.” To si morao u milimetar. Ja znam, ja sam šofer, vozio sam u Čačku onu prikolicu kuhinju od vojske, Džemsa vozio, nadaren sam šofer.

Znam kolika je to opasnost kad sjedneš i kako se moraš usredotočiti na vožnju. I ljubavi moja, ja istreniram pola noći točno, moraš ga u milimetar, mater mu je*em, da bi ga okrenuo. I stvarno ja dođem, pokažem čovjeku da imam za sve kategorije, kaže on okreni ga, jer su popadali svi koji dođu da okrenu. A ja sam došao sa ženom koja govori francuski bolje od mene pa ako nešto zapne, malu Barbaru je dovela, kaže ona meni: “Pa je l’ ovaj čovjek normalan, gdje ćeš okrenuti?” Rekoh: “Majstor Ćiro okreće u kutiji šibica.” I ja ovamo-tamo i prošao. Tako sam bio jedno vrijeme šofer i sad ja želim da ostanem u nogometu, znam taj posao, ali ne znam jesam li trener. I u Švicarskoj, to je jedna poruka svim ovim mladima, ti se možeš nuditi, ja se svakom nudim, ali kome se god nudiš, svi te odje*u. I krenem iz četvrte lige, Charlie Chaplin je tamo i po tome se zna. Ja sam četiri godine trener i dovedem ih u treću ligu, pa u drugu i u prvu. Ja sam za četiri godine prvoligaš. Samo osam godina od kada sam bio metlar, samo osam godina nakon, ja sam bio švicarski izbornik.

Da nije bilo te povrede, ko zna gdje bi karijera otišla?

– Sine moj, nisu tada bile velike pare. Ali bile su. Da sam ja mogao biti ono što me je predodredilo po talentu, mogao sam sigurno napraviti jednu karijeru i izbjeći svu ovu kalvariju koju sam prošao. Ako ti kažem da sam imao isto jednog gazdu koji je umro, hvala Bogu, ja sam trenirao i malo igrao, i radio u ateljeu za dekoraciju i čistio i imao 900 švicarskih franaka plaću, a 500 franaka je stan. Tako da moja žena, inače profesorica matematike i fizike, povrće je prodavala u kooperativu četiri sata da bi mi mogli preživjeti. Imao sam uistinu jedan život je*en.

Sad da ti se pohvalim, ova moja fraza je obišla svijet, ja sam sada faca znaš, izbornik je*i mu mater. Ja sam skužio šta to sad treba. Oblače me ovi kreatori najveći. Jaguar vozim. Igra se protiv Švedske, 150 novinara i Norbert Eschmann, jedan tvoj kolega, veliki novinar, ali šovinista. Njemu ne ide u glavu da je jedan stranac izbornik. I pred jednim auditorijem kaže: “Gospon Blazevic, jeste li vi bili metlar?”. Ovi mladi novinari nemaju pojma da sam ja bio to znaš osam godina, to je jedno razdoblje i svi se pitaju. I dok on meni nosi mikrofon, ja skontam odgovor. I sad svi očekuju, to će mi poslije reći jedan moj, koji će postati moj prijatelj, kaže mi sad svi čekamo kako ćeš ti demantirati, gdje ćeš ti biti metlar. A ja kažem: “Gospodin Eschmann, kad sam ja ono bio metlar”, sad sam ja potvrdio metlarsku funkciju. Ja nisam mislio, ja sam bio siguran, da ću biti izbačen, ali ne. E tako je moj početak krenuo. I ovaj Eschmann je napisao da sam ja najveći trener svijeta. I ja mu, nažalost, povjerujem da sam ja najbolji na svijetu.

Je li Franjo Tuđman imao utjecaja na Vas kao izbornika i formaciju Hrvatske?

– Čuješ, da je on meni rekao, Ćiro, ne ovaj, nego onaj, ja bih ga poslušao 100 posto. To nema Boga, takav je to odnos bio. Ali kunem ti se da nije. Sad ću ti reći jedan detalj. Imaju dva novinara svjedoka. Jedan je umro, jedan je još živ. Landor Iveti je živ. Kad on (Franjo Tuđman, op. a) mene zove nakon što sam izbacio njegovog ljubimca Cvitanovića iz reprezentacije i kaže: “Ćiro, previše ste pametni da ne biste znali sad kad nema Bokšića da jedino Cvitanović sa Šukerom može biti u špici napada”. A ja mu kažem, kunem ti se, gorio k’o ova cigara, ne lažem, ne možeš me nikad uhvatiti da lažem jer bi propao u zemlju: “Predsjedniče, uvijek će biti tako kako vi kažete. Ali sad morate birati između Cvitanovića i mog autoriteta.” On meni spusti slušalicu, Cvitanović napolje. Čuješ, on je budalama davao povjerenje, a tvoj Ćiro nije budala. Ja vidim da je budala.

Gledaj ti molim te šta on puši. Ja i on stojimo kao i uvijek jer mi je zabranio da govorimo o politici jer ja po njemu nemam pojma, a znao sam se uključiti. U jednom času mi kaže: “Ja vam zabranjujem da govorite o politici. Nemate pojma. Uostalom, i o nogometu nemate pojma.” To je jedna legendarna, jer nisam ja tu sam bio. O tome se i pričalo. Ali ja, hvala Bogu, bio sam izbornik i njemu sam podnosio izvještaj, on je jedini bio, je*o ti ove sve, to su sve bili predsjednici, ali da nije bilo njega, ku*ac bi bili mi. On je vidio u meni čovjeka koji može nešto napraviti. Jer sam ja njemu 1982. kradom davao karte, on nije smio ići na utakmice, vlast mu je zabranila i on je od tada inficiran sa mnom kao trenerom i on je mislio da samo ja mogu napraviti sve i, eto, napravili smo to šta smo napravili. Ali moja trenerska karijera je imala velike žrtve.

Privatno ili?

– Ja sam definirao sa ovom rečenicom posao trenera: “Male satisfakcije i velika razočarenja.” Možeš osvojiti prvenstvo, kup, sve se slavi, a onda kad si bez posla i hodaš cestom i čekaš kada će te neki Mamić ili neko angažirati, to su tako tugaljive stvari, tako da sam ja bio malo privilegiran, ali sam trenirao svakoga ko je god tražio – Varteks, u Sloveniji druga liga. Tuzla. Ko me god zovne, ja ne znam reći ne. Ali zovnuli su me oni koji su mi bogatstvo dali. Iran. Tamo sam bio izbornik i tamo sam zaradio pare, a onda tužio sam ti se da sam imao melanom i čovjek me je ovdje operirao, ali ja za četiri dana moram otići u Kinu po 800 tisuća dolara, samo da dođem. Ja idem. Kaže on, pa jesi lud, nismo ti ni konce izvadili. Je*o ti konci mater. Tamo ću ih vaditi. Tamo ću ih izvaditi i strpati još 800 hiljada.

Spomenuli ste Mamića maloprije. Šta je puklo između vas? Ne volite i žestoko se ne volite?

– Nije istina. Je*o mi ti mater, ne smijem ti to reći, ja sve činim, sad sam bio s njim prije četiri dana, posjetio sam ga. Sad je to bilo na promociji knjige od Dalića, bili smo u Dubrovniku, pa u Mostaru. I ja kažem novinaru koji me vozi idemo posjetiti Mamića. A ja sam ponio jedan mantil kojeg najviše volim još iz tog doba, to samo u iznimnim prilikama nosim, i u koferu je u autu i Mamić se rasplakao kad me je vidio, znaš on je jako sentimentalan. I ja s njim plačem, je*i mu mater. Kad smo kume ovo, kad smo kume ono. Kaže: “Sjećaš li se onog tvog mantila?. Ja odoh do kofera i kažem: “Evo ti mantil, pi*ka ti materina”. I sad je on obukao taj mantil i mene imitira.

Ali bilo je tih dana i perioda kada se niste baš slagali. Djelovalo je u javnosti da je gorjelo bukvalno?!

– Gorjelo, jašta je već gorjelo. Jer ja nikada nisam šport povrijedio u životu, nikad. On mi je dao život. Ja sam vodio računa da šport mora biti čist. Evo konkretno. Ja dolazim kod Todorića i molim ga da mi zaposli jednog mog prijatelja i on mi to učini odmah, a ja nisam znao da je on s Mamićem ovako (pokazuje da su dobri, op. a). Ja kažem da, osvojio je deset prvenstava, od toga osam nisu regularna. A on meni kaže: “Je l’ vaš Tuđman bio regularan?”. A ja mu kažem: “Ivice moj, to je politika, ali šport mora biti čist.” A Mamić – mi smo se razišli u tome što on nije birao sredstva i vladao je, ustvari 20 godina on vlada hrvatskim nogometom, apsolutni gospodar.

E sad, u tom vladanju on nije birao načina da napravi svoju moć. A moć je materijalna količina. I napravio je od Dinama Juventus. Dinamo, ja sam najveći svjedok, cijelu svoju povijest je kuburio, sirotinja čista. Najslabije su bili plaćeni. Njegovi igrači su plaćeni kao evropski, njegove svlačionice su Manchester City. Ne može mu to čovjek uzeti. Ali, ja lično imam puno razloga da ti ponovim rečenicu koju sam definirao. “Zdravko kume, napravio sam ti mladost sretnom, a ti meni starost nesretnom.” Gdje god je mogao, mene je maknuo, jer ja se njemu ne uklapam. A on je bio apsolutni gospodar. On kaže: “Čačić će biti izbornik, ovaj će biti ovako.” On kaže ne, onda je ne. Sad je Šuker drugo, nema Mamića na leđima. I Šuker je sada pokazao sve svoje kvalitete. Ali da Bog da meni Bog dao to što želim Mamiću.

Želim da ga spasim. Ja ću pokušati sve, ali vrlo je teško. Jer on je jedan čovjek koji je i pomagao i gladni bi bili da njega nije bilo, jer je stvorio jednu količinu novaca koju ne možeš zamisliti koliko je to. I dan-danas on vlada Dinamom. Dan-danas. Sve on.

Robert Prosinečki?

– On ulazi u povijest najplemenitijih jugoslovenskih igrača. Njegov talenat je neuporediv.

Ali je kod Ćire sjedio na klupi kada je bio u najvećem naponu snage?!

– Jeste i sad ću ti reći. Gospodin Hodak, jedan veliki advokat ovdje, oni svi advokati gledaju Svjetsko prvenstvo kod njega u stanu, i svi mi je*u majku jer ja u to vrijeme nisam popularan i ja dokučio zašto nisam, niko ne voli moju prisnost sa poglavarom. “Šta se petljaš tamo, idi u pi*ku materinu, Ćiro pederu, je*at mu mater.” I ovi svi štaljaju protiv mene, a on me brani. Ali sad je utakmica sa Rumunima i sastav Jurčić igra, Prosinečki ne igra. A Hodak kaže: “Kolege moje, oprostite, on je pederčina.”

Šta je bio razlog? Zašto ste ga ostavili na klupi?

– Bio je razlog što oni imaju tamo jednog igrača koji je glavni u Rumuniji – Hagi. Ne može ga čuvati Prosinečki, a ja njih moram isključiti, a ovaj može. Pa moj čitav štab je ostao paf, kako tako.

Robi kao izbornik. Pratite li ga?

– Ma ne da ga pratim, ja ga znam. To je najnadareniji trener od cijele ove garniture moje. Najnadareniji. Kakav Kovač, kakav Bilić, kakav Štimac… Prosinečki je najtalentiraniji. On ima jednu manu, koja nema veze, a ima veze.

Voli pojesti?

– Ne volim kako se oblači. Trener mora biti gospodin. A on je, vjeruj mi, kao čovjek gospodin. Bog mu je dao taj nogometni talenat kojeg malo ko ima. A i ovaj trenerski talenat. On nije lider. On nije Ćiro, ali je psiholog i pedagog i on će sigurno napraviti rezultat sa BiH.

Spomenuli ste maloprije da supruga Zdenka živi 35 godina u Švicarskoj, a Vi ste ovdje. To je neka, kako se moderno kaže, ljubav na daljinu?

– To je ljubav da ne može biti veća.

Kako ste se upoznali?

– Ja volim jednu ženu u Sarajevu. Ja sam iz Sarajeva došao. Slučaj je htio da sam ja podstanar na istom katu gdje ona stanuje, maturantica, 18 godina ima. Ja imam vespu znaš, i sad ja se njoj ponudim da je vozim. Vidim da je čedna. Vidim da ni plesat ne zna. Znači nije hodala po plesnjacima. I učini mi se da je to moja izabranica. Najveći uticaj u mom životu i dan-danas, kunem ti se na moje zdravlje, ima moja majka, i dan-danas je konsultiram. I ja se opredijelim za nju, ali mora je majka vidjeti. I mi dođemo u Travnik i moja majka mi kaže, Braco, tako me je zvala, meni se jako sviđa. I majka je bila presudna da ti pravo kažem. I nisam pogriješio. I danas mi nije žao. Ona živi k’o princeza. Ni najveći industrijalac svijeta ne plaća toliko svoju slobodu koliko ja.

Troje djece, šestoro unučadi. Kakvi ste bili kao otac? Je li karijera ostavila traga na porodicu? Imate li sada vremena za unuke?

– Skupe se oni svi oko mene i dok je god kamara para, oni su tu. Svi oni mene vole, baš me vole. Niko me ne smije zvati deda, nego pepe. To su Francuzi izmislili mater im je*em, da se ne zovu deda nego pepe. Sve ih mnogo volim, nosam ih u telefonu, svako toliko se čujemo. Moja Zdenka nikad u životu nije pogledala moj telefon, dala bi život da je nikad nisam prevario, ja sam imao jedno iskustvo. Kad žena nešto posumnja, ja stanem na prozor i kažem: “Skačem.”

Je li bilo prilike da je nekad posumnjala?

– Materijala je bilo k’o pijeska. Ali nije. Kad je ona sa mnom, a može Elizabeth Taylor rahmetli naići, ja ne gledam. I stalno je uvjeravam kako mi nikad na pamet nije palo. Ona je registrirala jednu moju veliku ljubav za posao kojim se bavim i da sam sav unutra.

Psujete mnogo. Možete li bez psovki ili je to dio Vašeg imidža?

– Sine moj, ja nemam kompleks. Ja nemam potrebu da ne budem spontan. Ja nemam ručnu kočnicu ni za šta. Svakome kažem, pa čekaj, pi*ka ti materina, ne valja ti to, tu si pogriješio, tu si me izdao. Donedavno sam mislio da sam najjači. A sad me odaju i noge i nisam više siguran ni u šta, vozio sam donedavno motor i pao. I kažem treba neko vrijeme da prođe da se vrati samopouzdanje. Prošlo je vrijeme, ali nema više samopouzdanja.

Šta Vas naljuti?

– Nepravda, nepravda. Ne volim nepravdu i slušaj… Ja sam vodio pet reprezentacija. Kod mene je uvijek bila obiteljska atmosfera i to najviše zahvaljujući majci. Ona me je naučila da je jezik opasniji od handžara. I kad Suljo kaže da je Ibro đubre, otiđi Ibri i reci što Suljo fino o tebi priča. To je jedna banalna formula koja mi je tako pomogla da sam je svugdje stvorio. Antagonizam kakav sam ja zatekao u reprezentaciji, o Hrvatskoj govorim, to su svaki za sebe… Štimac, Boban, Bokšić, Šuker. Na kraju su se tako voljeli, sve na ove bosanske fore. Bokšić hoće da ide jer mu je pun ku*ac Bobana i Šukera i meni…. dođe i kaže Bokšić puka. A ja kažem Bokšiću: “Je*o tebe Šuker, šta će on meni govoriti, on nikad gola ne bi zabio da tebe nema”.

Osim nepravde, šta Vas kod ljudi nervira?

– Intriga. Ovo podneblje je zabilježeno sa demagogijom i hipokrizijom. I to je ono što je najveći razlog problema i konflikta. Meni sad fali ono pederu. Niko ne viče više pederu. Ja bi bio sretan da me malo zovnu pederu. Ali ne viče više niko. Nisam više na funkciji i evo ako mi sada prošetamo gradom, ne prođe ni 10 metara da me neko ne zaustavi. E vidiš, tu je moja žena alergična na to. I ona ide ispred mene, jer ne voli to. A ja joj kažem: “Ženo moja, kad to prestane, ja sam prestao”. Je*o mi ti mater, svako ko hoće sa mnom se slikati, ja bi mu platio. Toliko ja to volim.

Šta Vas rasplače, a šta rastuži?

– Uh, jako sam sentimentalan što sam stariji, jako sam solidaran sa svim onim unesrećenim jer bih želio da su svi sretni. Znaš, život je tako kratak, sine moj. Tako kratak, to ja tebi mogu reći koji sam u jeseni života. Svi su moji pomrli, stalno idem po sprovodima i onda se rasplačem jer vidim sebe. Velikani su otišli i Bobek i Kuže i Marković i Ivić… ko ih spominje. Kaže ti ćeš živjeti vječno. Ja ovdje nikakve pare nisam zaradio.

Jesu li te pare, šolde nešto što Vas najbrže smiri?

– Tako si pametan.

Jesu li pare apaurin za sve?

– Apsolutno. Ako si materijalno ovisan, ti nisi slobodan. Ti moraš neke ustupke praviti. Ovdje, kažem ti, ako nisi hipokrita i demagog, ne možeš egzistirati. Ti da dođeš šefu jer vidiš da je pogriješio i kažeš: “Šefe, ovdje ste pogriješili”. On kaže: “Napolje.” A u Švicarskoj kažete: “Šefe, ovdje ste pogriješili”, on ode i prostudira i sutra ti kaže: “Oprosti, imao si pravo.” To je razlika.

Na kojeg ste fudbalera najslabiji?

– Bokšić. To je takav čistunac, to je jedini igrač u sedam godina koliko sam ih vodio da mu nisam rekao: “Crno ti oko u glavi”, jer bi on uzeo svoje stvari i otišao. Takav je čistunac. Čistunac jedan nevjerovatan. I sad je to isto dokazao, vidio da je sve ovo kurvaluk, povukao se totalno, neće ni intervju, neće ništa.

Izjavljivali ste da je za uspjeh potrebno sedam faktora. Je li to i danas vrijedi?

– Svaki dan sve više i više dobivam potvrdu da je moja formula besprijekorna. Talenat. Definicija za talenat je nadarenost za nešto. I ako tu pogriješiš u početku, moraćeš se brzo transformirati jer to je uvjet imaš li afinitet za nešto ili nemaš. Pa sad imaš taj faktor, a nemaš motiv. Je*i si mater, nemaš motiv, ne može talenat…taj sedmi faktor što je sreća, ja to ne priznam. A dokazaću ti zašto ne priznam. Znači imaš i talenat i motiv i karakter, a nemaš inteligenciju. Inteligencija je adaptacija na situaciju koja se prezentira. I sad, evo dao sam ti primjer šta ćeš ti ovom šefu reći da on ne zna, kad ćeš otići u pi*du materinu. Nisi se adaptirao. E sad ovaj peti faktor. On je nemilosrdan, jer ta evolucija, ona je tako veliki neprijatelj svim onim lakomislenim, ako ne slijediš tu evoluciju, ti ćeš vrlo brzo biti konzervativan. Meni svojevremeno Bilić kaže: “Šefe, dajte mi onaj vaš program”. “Sine moj, sa onim programom bi zadnji bio, jer se sve promijenilo.” Sve, metodika treninga, ja to pratim jako i vidim u kojem smjeru ide nogomet, ako ne adaptiraš metodiku obuke na te uvjete, ne možeš egzistirati. Prema tome, rad, bespoštedni rad da slijediš sve ono što je novo, kako ne bi bio konzervativan. I sad šesti faktor je zakon. Ambijent. To u svakoj sredini, tu je šef odgovoran.

On mora biti psiholog, da smiri ove negativce koji unose tu klicu, koji se ne trude da ljude izmire, da razbiju jedan antagonizam, jer jedan ti se dopada, drugi ti se ne dopada. To sam ja odmah sve vidio. Taj ambijent, to je šesti faktor koji može u poslu kojim se ja bavim, ali i u svakom poslu, ambijent u kojem se mogu prebroditi i najveći problemi. I od tud dolazi, pogotovo u nogometu, neprilika gdje puno slabiji pobijedi boljeg. Jer oni su idemo, ginemo, jer to je jedan fenomen. Sad sam ja gledao ovu utakmicu pažljivo, Daliću sam sve to rekao. Pa mi smo najbolja ekipa na svijetu, ti igraš bez pet najboljih igrača, učinak je nula, a mi samo 2:1 izgubimo.