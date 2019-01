David Gilmour se odriče svojih gitara u dobrotvorne svrhe

Više od 120 gitara frontmen Pink Floyda će prodati na aukciji, a prihod će ići njegovoj dobrotvornoj organizaciji.

Aukcijska kuća Christie’s oglasila je aukciju na kojoj će se 20. juna naći više od 120 gitara Davida Gilmoura, frontmena Pink Floyda, uključujući i čuveni crni Fender Stratocaster koji je Gilmour svirao na albumima The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals i The Wall.

Aukcija će biti održana u New Yorku, a prihod od prodaje namijenjen je Gilmourovoj dobrotvornoj organizaciji. U telefonskom intervjuu za Rolling Stones, Gilmour kaže kako je tužan što ostaje bez većine gitara međutim “dale su mi muziku, ali one su, na koncu, samo oruđe”.

“Ako mi zatreba određena gitara, izaći ću i kupiti je”, kaže naglašavajući kako nije previše sentimentalan kada su u pitanju osobenosti pojedinih gitara. Od cjelokupne kolekcije gitara, zadržat će tek njih dvadesetak.

Iako će na aukciju pored sada već legendarnog Crnog Strata, ići i Gibson Les Paul na kojem je Gilmour odsvirao epski solo u pjesmi Another Brick in the Wall sa albuma Wall, kao i Martin kojeg je svirao na Wish You Were Here te 12-žični Martin na kojem je napisao Wish You Were Here (u kontrolnoj sobi Studija 3 Abbey Road Studija), u prodaju ide i Ovation na kojem je napisao Comfortably Numb. Jedne se gitare, ipak, nije mogao odreći – 1955 Fender Esquire, poznatije kao The Workmate.

Christie’s je na svojoj web stranici naveo i procijenjene vrijednosti instrumenata koji će biti u prodaji. Osim Crnog Strata još nekoliko gitara ima procijenjenu vrijednost između 100 i 150.000 američkih dolara.