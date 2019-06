(VIDEO) Počeli pregovori o novom meču Ruiza i Joshue: Novi prvak postavio težak uslov

Pregovori oko revanša Anthonya Joshue i Andya Ruiza su počeli, a novi prvak već ima svoje zahtjeve. Naime, u intervjuu za FightHubTV Ruiz je postavio cijenu za meč u Velikoj Britaniji, a ona iznosi 50 milona dolara. Spreman je boriti se za manje novca ukoliko se meč organizuje u SAD-u ili Meksiku.

“Bilo je malo ludo posljednjih dana. Doletio sam iz New Yorka i odmah morao davati stotine intervjua. Nisam još vidio niti svoju djecu, niti svoju suprugu. Ali uzbuđen sam jer sam osvojio titlu, radi toga sam sretan”, izjavio je na početku vrlo skromni Andy Ruiz jr.

Opisao je početak meča, a onda i kako je prvi put u vrlo dugoj i uspješnoj karijeri (amaterskoj i profesionalnoj) završio na leđima. Otkrio je što mu je prolazilo kroz glavu kada se pribrao na podu.

“Od prve do treće runde sam pokušavao opipati njegov ritam. I on i ja smo ispipavali teren da vidimo što se događa, to je kao nekakvo zagrijavanje. Jer ima još mnogo ispred nas, meč je na 12 rundi. Ali on me uspio baciti na leđa u 3. rundi. To mi je bio prvi nokaut, ali uspio sam se dići. Baš kao što bi to učinio prvi ratnik. I uspio sam ja njega baciti u nokdaun.”

“Bilo je malo iznenađenje. Pomislio sam ‘dovraga’. Bio sam iznenađen jer je ovo prvi put da sam pao na pod, pa nisam znao što očekivati. Kao da si izgubio nekoliko trenutaka. Nađeš se na podu, oči ti se zatvore, probudiš se i shvatiš da si na podu. Ali osjećao sam se dobro, digao sam se, malo opustio. I pomislio sam daj mi Bože sada snage. Anthony je krenuo završiti meč i ja sam ga pogodio tom ljevicom. Nakon tog udarca Joshua nije bio isti”, otkriva prvak

Nije htio nastaviti. Nije imao ništa više u sebi. Da sudac nije prekinuo meč, nokautirao bih ga na brutalan način. Ali sudac je odradio svoj posao. On udara vrlo jako čim me rušio. Ali opet smatram da je to bio sretan udarac. Meksički vojnik u meni se probudio i digao sam se s poda.”

Sada slijede pregovori oko revanša, a oni prema prvim Ruizovim riječima neće biti jednostavni za Hearna i Joshuu.

“Volio bih da bude u SAD-u ili Meksiku. Sve ovisi o pregovorima. Ako žele da se borim u Engleskoj, moraju mi dati 50 milijuna dolara. Ako žele ovdje… stvar je sve pregovora”, jasan je Ruiz koji je na koncu razgovora otkrio što očekuje od drugog meča protiv Joshue.

“Naravno, svi moramo napredovati. Moramo učiti i neke stvari popraviti. Ako bude revanša, on će boksati opreznije. Više će se kretati, ali Anthony je loš kada se kreće unatrag. Ako budemo izmjenjivali udarce, bit će lako. Imam brže ruke i mogu primiti udarac”, zaključuje Ruiz.