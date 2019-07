U BiH naredna dva dana pretežno oblačno: Kad nam stiže sunčano vrijeme?

U Hercegovini i na jugozapadu Bosne sutra će biti pretežno vedro.

U ostatku BiH umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne je moguća povremena kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 11 do 17, na jugu od 17 do 22, a dnevne od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni.

U ponedjeljak, 15. jula u Hercegovini će biti oblačno, a u Bosni umjereno ili pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne i u večernjim satima kiša se očekuje u Hercegovini i većem dijelu Bosne. Bez padavina bit će u Posavini, većem dijelu istočne i sjeveroistočne Bosne. Jutarnje temperature od 9 do 15, na jugu od 16 do 21, a dnevne od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni.

U Hercegovni će u utorak, 16. jula biti pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana. U Bosni veći dio dana bit će pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama centralne i istočne Bosne može biti magle ili niske naoblake. U jutarnjim satima u Hercegovini je moguća kiša, a poslijepodne lokalni pljuskovi ponegdje u centralnim područjima Bosne. Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 17 do 22, a dnevne od 19 do 25, na jugu od 22 do 27 stepeni.

U BiH će u srijedu, 17. jula biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 9 do 15, na jugu do 20, a dnevne od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.