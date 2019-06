Njemački investitor potpuno uništio obalu: Opravdanja su nevjerovatna

Njemački investitor potpuno je uništio obalu na Pagu.

Ono što su bura i sol oblikovali prije 12 hiljada godina, uništeno je u jednom danu.

Riječ je o uvali Paladinki na Pagu, 200 metara pomorskog dobra. Ekipa RTL-ove “Potrage” otišla je na lice mjesta s Lučkom kapetanijom da im objasne što se dogodilo.

“Evidentno je da je došlo do radova na pomorskom dobru i došlo je do devastacije obale. Vidljivo je da su tu izvedeni nekakvi radovi za koje izvođači nisu imali potrebna odobrenja, ni koncesiju, ni građevinsku dozvolu”, rekao je Alen Rukavina, kapetan Lučke kapetanije Zadar.

Kako je to moguće?

“Očito je da je investitor, odnosno pretpostavljamo neka osoba, odlučio napraviti ono što je napravio”, dodaje Rukavina.

Njemački investitor: “Morali smo očistiti to kamenje…”

Riječ je o njemačkom investitoru Michaelu Draganu Schereru. Kako je došlo do devastacije? On tvrdi – zbog jezičnog nesporazuma.

“Morali smo očistiti to kamenje, pustinju, možda možete to snimiti. I htjeli smo staviti malo kamenje na obalu. Problem je to što sam ja mislio da oni znaju šta smiju napraviti. No, nisam razgovarao s njima, nisu imali naredbu da to naprave. Vidim problem, razumijem problem, silno mi je žao, ali ja to nisam naručio”, tvrdi Michael Dragan Scherer, investitor iz Njemačke.

To je posao koji su platili 100 hiljada eura.

“Ta vrsta posla nije ni jeftina ni jednostavna. To je prilično velik nesporazum. Ja sam bio začuđen koliko je to jeftino tu, u Njemačkoj nemam novca za to. Bio sam jako začuđen”, kaže.

Na pitanje koliko je to onda platio odgovara: “Možda 100 000 eura. Teško mi je prihvatiti da je to samo bio jezični nesporazum. A već je bilo kasno…”

Možda zbog lošeg engleskog – ali razgovor je u jednom trenutku krenuo u neočekivanom smjeru.

“Ima puno usitnjenog kamenja i stavili su to kamenje na plažu. Ako kreneš kopati, vidjet ćeš staru plažu. Ovdje? Da. Sada? Da. Hoćete mi reći da se ispod ovog sloja nalazi veće kamenje poput onog tamo? Da, rekli su mi. Možete li mi to pokazati? Da. Ali ne prstima”, istaknuo je Michael Dragan Scherer.

Novinari su gledali sa svih strana – ali dokaza za to nije bilo.

Nemaju koncesiju

Nijemac je priznao da možda ipak ničega nema ispod šljunka koji su nabacali.

“Rekli su mi da će ga s onog mjesta prebaciti ovamo. Nisam to napravio. Nisam to naručio, nisam to napravio”, ponavlja Scherer.

No, sve i da su samo nasipali, a ne uništili škrapu – nisu smjeli. Jer nemaju koncesiju. Njegov odgovor je doista teško shvatiti

Ali vi nemate koncesiju, ne možete ništa raditi na ovom području.

“Vidio sam koncesiju, vidio sam papir. No, sada su mi rekli, i zato sam danas tu sa ženom, rekli su mi da je sve spremno, ali da smo zaboravili predati zahtjev”, rekao je Scherer.

Pitali smo Zadarsku županiju jesu li zatražili koncesiju. A najveći misterij je da za ovu, novonapravljenu, privatnu plažu – nitko na otoku nije znao.

Gradonačelnik Paga Ante Fabijanić nije htio s RTL-ovim novinarima razgovarati o ovoj temi. Rekao je da je na službenom putu i poručio kako je prvih 6 metara uz obalu u vlasništvu RH. Prema njegovim riječima, o tome bi se trebali brinuti oni.

Cijelu jadransku obalu kontrolira 5 inspektora

U Lučkoj kapetaniji odgovaraju – cijelu jadransku obalu kontrolira svega 5 njihovih inspektora koji rade po dojavi komunalnih redara. Rukavina prebacuje odgovornost i tvrdi – za lokalne probleme trebala bi se pobrinuti – lokalna samouprava.

“Da, imamo članak 10 koji kaže da o pomorskom dobru brine RH putem jedinice lokalne i područne samouprave. Realno je da na ovom prostoru od Karlobaga do Šibenske županije, od Velebita do Dugog otoka imamo 1 inspektora, a imamo u prošloj godini preko 300 predmeta na jednu osobu”, ističe Rukavina.

Nazvali smo i drugog čovjeka ovog projekta Thomasa Geisslera, direktora trgovačkog društva upisanog na ovo zemljište. On je nonšalantno odbrusio da je cijela stvar shvaćena previše dramatično i potvrdio priču o jezičnom nesporazumu.

“Strašno mu je žao” što je uništio “neko kamenje”

Na kraju razgovora s ekipom RTL-a poslao im je sljedeću poruku: “Ovo sam ja. Strašno mi je žao što sam uništio neko kamenje.”

Na stranicama njemačke tvrtke nalaze se fotografije planiranog projekta na Paladinki. Bit će to, kažu, OPG s ovcama i mobilnim kućicama. Mali dijelovi parcele moći će se kupiti za 130 do 530 eura po kvadratu. Planovi su veliki, međutim priznaju da nemaju dozvole.

“Ali imamo planove Grada Paga i Zadra da to možemo raditi. Ali moramo odlučiti koliki dio će biti OPG, koliki dio T2 i koliki, možda, možda T1”, kaže nam Michael Dragan Scherer, investitor iz Njemačke.

T2 i T1 su građevinska područja na kojima se rade turistička naselja i kampovi. Ovo je zemljište, prema prostornom planu Grada Paga – negrađevinsko, tzv. zaštitne šume.

O svemu obaviješten DORH

Cijela stvar je još pod istragom Lučke kapetanije. O svemu je obaviješten DORH.

“U ovom trenutku imamo upite općinskog i županijskog državnog odvjetnika. Kada napravimo cjelovitu istragu, sve što znamo ćemo im reći. O povratu u prvobitno stanje, ne znam što da vam kažem, mislim da nije moguće. Moguće je da se traži samo naknada štete od počinitelja”, istaknuo je za RTL Alen Rukavina, kapetan Lučke kapetanije Zadar.