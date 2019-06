(VIDEO) Dačić u UN-u verbalno napao ambasadoricu Kosova: Sjediš sa kolonizatorima!

Ambasadorica Kosova u Sjedinjenim Američkim Državama Vlora Citaku objavila je tvit u kojem kaže kako ju je ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić uvrijedio nakon sesije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o Kosovu.

– Nakon današnje sesije na Kosovu razgovarala sam sa delegacijama iz SAD-a i Velike Britanije. Tada me je srpski ministar vanjskih poslova napao, galamio, te vrijeđao, kao i delegaciju Kosova.

– “Oni s kojima sjedite su vaši kolonizatori”, rekao mi je, napisala je Vlora Citaku na Twitteru.

Ona je na svom Twitter profilu objavila i snimak koji dokazuje da je došlo do verbalnog sukoba. Na snimku se vidi Dačić kako govori kosovskoj ambasadorici da sjedi s kolonizatorima, očito misleći na delegacije SAD-a i Velike Britanije.

Ministar vanjskih poslova Srbije rekao je za Radio-televiziju Srbije da je Čitaku pokušala predstaviti Srbiju kao kolonijalnu silu koja je vijekovima držala Kosovo ističući da izlaganje Citaku pokazuje koliko ona “nema stida”.

#TrueStory

After today’s #UNSC session on #Kosovo, as I was speaking with the #US & #UK delegations, the Serbian FM came after me shouting, spewing insults towards me & the #Kosovo delegation

“The ones you are sitting with are your colonizers” he said (referring to #USA & #UK) pic.twitter.com/HBRa6bfO7I

— Vlora Çitaku (@vloracitaku) June 10, 2019