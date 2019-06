(FOTO) Prvi američki predsjednik koji je došao u Sjevernu Koreju

Američki predsjednik Donald Trump sastao se u demilitarizanoj zoni između dviju Koreja s liderom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom.

Nakon rukovanja, Trump je simbolično prešao granicu, čime je postao prvi američki predsjednik koji je posjetio Sjevernu Koreju.

“Prijeći tu crtu je velika čast. Veliki napredak je postignut, veliko prijateljstvo je sklopljeno”, rekao je Trump.

Po njegovim riječima, “ovo je veliki dan za svijet”.

“To znači da želimo zaustaviti nesretnu prošlost i pokušati stvoriti novu budućnost”, dodao je

Kim je izrazio nadu da će “prevladati prepreke” u odnosima s Trumpom.

“Ovo je izraz dobre volje da se radi na novoj budućnosti”, kazao je Kim.

Istaknuo je da bi bila velika čast da Trump posjeti njegovu prijestolnicu Pjongjang. Američki predsjednik pozvao je Kima u posjet Bijeloj kući.

Trump je prethodno boravio u Seulu, gdje se sastao s južnokorejskim predsjednikom Moon Jae-inom, a nakon sudjelovanja na summitu G20 u japanskom gradu Osaki.

Već u Osaki Trump je dao iznenadnu ponudu da se susretne s Kimom.

To je treći put tijekom ove godine da se Trump i Kim sastaju, četiri mjeseca nakon njihova posljednjeg susreta na vrhu u vijetnamskom gradu Hanoiu, koji nije donio rezultata.

“Kada će doći do trećeg summita između Sjedinjenih Američkih Država i Sjeverne Koreje ovisi o tome kakve će promjene donijeti današnji susret”, kazao je južnokorejski predsjednik na zajedničkoj konferenciji za medije s Donaldom Trumpom.

Trump i Moon posjetili su zajedno snažno utvrđenu granicu između dviju Koreja.

Trump je želio posjetiti to područje tijekom posjeta Južnoj Koreji 2017. godine, ali ga je gusta magla u tome spriječila.

Moon je ranije kazao kako bi susret i rukovanje između Trumpa i Kima u demilitariziranoj zoni bio povijesni događaj koji bi dao nadu za napredak u njihovom dijalogu.

“To bi bila značajna prekretnica u procesu postizanja kompletne denuklearizacije i trajnog mira na Korejskom poluotoku”, kazao je Moon Trumpu.

Kim i Moon održali su svoj prvi, povijesni susret upravo u ovoj zoni prošle godine, a taj je susret prethodio prvom američko-sjevernokorejskom summitu u Singapuru u lipnju prošle godine.

Moon je učinio velike napore kako bi se okončala neprijateljstva između SAD i Sjeverne Koreje, igrajući ulogu posrednika u poticanju Sjeverne Koreje da se odrekne nuklearnog oružja u zamjenu za ukidanje sankcija i sigurnosna jamstva.

I am in South Korea now. President Moon and I have “toasted” our new Trade Deal, a far better one for us than that which it replaced. Today I will visit with, and speak to, our Troops – and also go to the the DMZ (long planned). My meeting with President Moon went very well!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2019