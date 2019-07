Istraživanje pokazuje: Pretilost uzrokuje više slučajeva raka nego pušenje

Prema najnovijem istraživanju, pretilost uzrokuje veći broj slučajeva četiri vrste raka u Velikoj Britaniji nego pušenje, javlja BBC.

Like smoking, obesity puts millions of adults at greater risk of cancer. We need the government to take action to improve our environment and help everyone live more healthily. Want to know what they can do? Find out more: https://t.co/sydwNrQL36 pic.twitter.com/kaQTwZRRwq — Cancer Research UK (@CR_UK) July 1, 2019

Studija instituta Cancer Research UK pokazuje da su rak crijeva, bubrega, jajnika i jetre vjerojatnije uzrokovani prekomjernom tjelesnom težinom nego pušenjem duhana.

Milioni ljudi izloženi su riziku od raka zbog prekomjerne težine, a broj pretilih osoba je duplo veći od broja pušača.

Why are we comparing obesity to smoking in our new adverts? Because obesity is a cause of cancer too, and we need the government to take action right now to protect future generations. Learn more about the impact of ending junk food advertising to kids: https://t.co/sydwNrQL36 pic.twitter.com/NFEzRbl35D — Cancer Research UK (@CR_UK) July 2, 2019

Pojavile se kritike: “Želite nas posramiti“

Cancer Research UK postavio je reklamne ploče koje informiraju o tome kako pretilost uzrokuje rak, no ubrzo je naišao na razne kritike. Naime, mnogi su zamjerili toj organizaciji što pretilost često uspoređuje s pušenjem, upozoravajući kako takvim potezima žele posramiti osobe koje imaju problema s debljinom.

Tako je komičarka i aktivistica Sofie Hagen na Twitteru kritizirala spomenutu kampanju.

“Dobro, radi li netko na tome da se makne ovo smeće od plakata CancerResearchUK ? Mogu li negdje nešto potpisati?” napisala je Hagen na Twitteru.

Right, is anyone currently working on getting this piece of shit CancerResearchUK advert removed from everywhere? Is there something I can sign? How the fucking fuck is this okay? pic.twitter.com/b7eU7lulms — Sofie Hagen (@SofieHagen) February 28, 2018

Cancer Research UK odgovorio na optužbe

Organizacija Cancer Research UK odgovorila je kako namjera kampanje nije da optužuje, odnosno posramljuje pretile osobe ili prikaže da su pušenje i pretilost izravno usporedivi s obzirom na rizik od raka.

Pušenje je i dalje vodeći uzrok raka u Velikoj Britaniji, a pretilost je na drugom mjestu, kaže Cancer Research UK.

Problem je sve veći broj pretilih osoba

Dok se broj pušača u Europi smanjuje, broj pretilih se povećava, što je činjenica koja zabrinjava mnoge zdravstvene stručnjake.

Naime, jedna trećina odraslih u Velikoj Britaniji ima problema s prekomjernom težinom.

Podaci za Veliku Britaniju:

– 13,4 miliona pretilih odraslih osoba koje ne puše;

– 6,3 miliona odraslih pušača koji nisu pretili;

– 1,5 miliona pretilih odraslih pušača.

Veza pretilost – rak

Iako je uočena jaka povezanost između pretilosti i raka, znanstvenicima još nisu u potpunosti jasni biološki mehanizmi koji stoje iza te uzročnosti.

Pretpostavka je da masne stanice stvaraju dodatne hormone i faktore rasta koji upućuju stanice na češće dijeljenje, što povećava vjerojatnost nastanka stanica karcinoma.