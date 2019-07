Poznati brend se morao izviniti zbog onog što su slali kupcima uz odjeću

Popularni modni brend Forever 21 morao se izviniti kupcima jer su uz online narudžbe besplatno slali i dijetalne energetske čokoladice.

Neki su taj potez protumačili kao uvredljiv i “fatfobičan”, odnosno zaključili su da brend time “body shamea” sve one punije građe te da vrijeđa one koji se bore s viškom kilograma i manjkom samopouzdanja. “Naručila sam kupaći s Forever 21 i dobila dijetalne čokoladice. Hvala što me podsjećate da nemam ‘summer body'”, bio je samo jedan od komentara.

Brend se nakon kritika na društvenim mrežama morao izviniti.

I went from a size 24 to 18, still a plus size girl, so I ordered jeans from @Forever21 Opened the package, when I looked inside I see this Atkins bar. What are you trying to Tell me Forever 21, I’m FAT, LOSE WEIGHT? do you give these to NON-PLUS SIZE WOMEN as well? pic.twitter.com/ds8kUTs7T7

— MissGG🏳️‍🌈 (@MissGirlGames) July 19, 2019