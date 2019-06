Trump: Mjesec je dio Marsa

Američki predsjednik, Donald Trump, kritikovao je jučer NASA-u koja namjerava ponovno poslati astronaute na Mjesec do 2024. godine te je pozvao svemirsku agenciju da se umjesto toga usredotoči na “puno veće” poduhvate poput odlaska na Mars, odustavši tako od prethodne potpore koju je dao ekspediciji na Mjesec.

“S obzirom na to koliko novca trošimo, NASA ne bi smjela govoriti o odlasku na Mjesec – To smo napravili prije 50 godina”, napisao je predsjednik na Twitteru. “Trebali bi se usredotočiti na nešto puno veće od toga što sada radimo, uključujući Mars (kojega je Mjesec dio), odbranu i znanost!”

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon – We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2019