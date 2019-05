(VIDEO) Morbidna znatiželja na autocestama: Vozači snimali leševe nakon teške nesreće

Njemačka medijska kuća Deutsche Welle objavila je na Twitteru video njemačkog policajca Stefana Pfeiffera koji je svojom reakcijom posramio vozače na autocesti. Naime, dogodila se nesreća i neki su vozači iz kolone izašli iz svojih vozila kako bi mobitelom snimili događaj.

“Želite li vidjeti mrtve ljude? Snimiti fotografije? Dođite! Eno ga, tamo leži. Želite li ga pogledati? Ako želite, možete ga pozdraviti. Ne želite!? Zašto onda fotografirate? Sad morate platiti 128,5 eura zbog fotografiranja prometne nesreće! Sramite se!”, govori 54-godišnji Pfeiffer jednom zbunjenom vozaču.

“Želite li da Vam oduzmem taj mobitel? Sklonite mobitel! Jeste li me razumjeli?!”, vikao je policajac vozaču kamiona koji je sjedio za volanom i smatrao da u prometnoj nesreći ima nešto što vrijedi zabilježiti kamerom.

'Do you want to see the dead people? Come with me.'

A German police officer is being called a hero for shaming drivers who filmed the scene of a fatal Autobahn crash. pic.twitter.com/iTc6OFOhxD

— DW News (@dwnews) May 24, 2019