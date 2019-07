(VIDEO) Neobičan horor izbezumio ljude: Boje se ići spavati ili ostati sami kod kuće

Reditelju Ariju Asteru, koji stoji iza horor filma “Midsommar”, pošlo je za rukom stvoriti toliko strašan film da se ljudi nakon njegovog gledanja žale da danima ne mogu spavati ili ostati sami kod kuće. Također, tvrde da im je teško odrediti je li im se film svidio ili mrze trenutak kad su ga odlučili pogledati.

Nedavno premijerno prikazan horor prati putovanje para i dvoje prijatelja u ruralni švedski grad, gdje odlaze na festival usred ljetnog solsticija. Ali – kao što ste vjerovatno možete i pretpostaviti – festival na kraju nije idiličan događaj kakvom su se nadali. Umjesto toga, protagonisti završavaju u kandžama barbarskog kulta.

Sudeći po komentarima gledaoca na društvenim mrežama, Midsommar je dokaz kako horor film može utjerati strah u kosti bez da je sve mračno i tmurno sve vrijeme, prenosi Index.hr.

I was going to sleep tonight but after seeing #MIDSOMMAR I guess I’m just going to stare at the ceiling for hours trying to come to terms with what I just saw

— Will ‘I will fight the sun’ Amos (@WillAmos1) July 3, 2019