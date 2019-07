(VIDEO) Pijan sjeo za volan pa se zabio u policijsko vozilo

Sjesti pijan za upravljač je najblaže rečeno nepromišljeno, a posljedice mogu biti fatalne.



Nesvakidašnji video dolazi nam iz Amerike. Nadzorna kamera policijske patrole snimila je auto iz suprotnog smjera koji je vidno krivudao prometnom trakom.

Kad se opasno približio nadolazećem policijskom automobilu upalili su i rotaciju, ali nije pomoglo.Zadnje što možemo vidjeti je vozač koji se kroz prozor raspravlja s policajcima.

Snimka očekivano tu završava, ali kako javlja ABC 7 News, povrijeđenih nije bilo u nesreći a ni nakon nje. Vozač je pod optužbom vožnje pod uticajem opijata gdje je na licu mjesta uhapšen.

Sudeći po snimci, prostora za žalbu nema, pa će uz kaznu i oduzimanje vozačke dozvole vozač morati i platiti odštetu na policijskom vozilu.

This video is from the dash cam of an FCSO patrol cruiser taken this morning @ approx. 12:30 a.m. Thankfully,no one was injured,but the driver was arrested on OVI & other traffic charges.

It is another example of why we cannot emphasize more clearly: If you drink, don’t drive! pic.twitter.com/jE7Q3QeBSY

— Franklin County Sheriff’s Office (@OHFCSO) July 2, 2019