(VIDEO) Ubio petoro djece jer ga je žena prevarila sa tinejdžerom

Timothy Jones proglašen je krivim zbog ubistva svoje petoro djece. Porota u Leksingtonu u Južnoj Karolini će narednih dana odlučivati o tome da li će on ostatak života provesti u zatvoru ili će biti osuđen na smrt.

Na suđenju je tužilaštvo prikazivalo fotografije sa mjesta zločina, kao i fotografije djece iz srećnijih vremena. Kada je Timothy Jones bio suočen sa tim fotografijama, zaplakao je, prenosi Daily Mail.

Tužioci su izjavili poroti da Timothy Jones (37) zaslužuje da umre zbog toga što je natjerao svoju djecu da pate zbog svog bolesnog plana da ne ostavi svjedoke kako bi izbjegao zatvor.

