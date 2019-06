(FOTO) Baka (93) namjerno završila u zatvoru jer joj je dosadilo biti dobrica

‘Prije nekoliko sedmica, dobili smo poprilično neobičan zahtjev. Žena je tražila da uhapsimo njezinu 93-godišnju baku kako bi mogla iskusiti kako je to biti na pogrešnoj strani zakona’

Josie Birds (93) izrazila je želju za hapšenjem nakon što je bila dobra cijelog svog života. Starica je napravila ‘bucket listu’ prije smrti, a na njoj se našlo i hapšenje.

Josie u stvarnosti nije počinila nikakav zločin, nego je samo željela provesti noć iza rešetaka. Cijelu je ovu zamisao provela njezina unuka Pam Smith koja je zamolila policiju u Manchesteru da joj pomognu ostvariti bakinu želju, piše Unilad.

– Veliko hvala policiji što su ‘uhapisili’ moju baku. Ima 93 godine i sve je slabijeg zdravlja, te je htjela biti uhapšena prije smrti. Ima zlatno srce i uistinu je uživala danas. Hvala što ste joj uslišili želje – napisala je Pam.

– Josie nikada ne bi zgazila ni mrava. Htjela je napraviti nešto nestašno dok još uvijek ima snage uživati u tome. Ovo je definitivno vratilo osmijeh na njezino lice – dodala je.

– Prije nekoliko sedmica, dobili smo poprilično neobičan zahtjev. Žena je tražila da uhapsimo njezinu 93-godišnju baku kako bi mogla iskusiti kako je to biti na pogrešnoj strani zakona. Ovom prilikom, i za kratko vrijeme, uspjeli smo ispuniti želju starije gospođe i priuštiti joj dan za pamćenje. Ovaj kratki posjet nije imao nikakav ujedaj na šire područje zatvora. Drago mi je da smo uspjeli razveseliti gospođu i prekrižiti jednu stvar s njezine liste – poručili su iz policije.

A big thank you to @gmpolice for “arresting” my Gran Josie today. She is 93 years old and her health is failing, and she wanted to be arrested for something before it’s too late. She has a heart of gold and thoroughly enjoyed it today. Thank you for granting her wishes. pic.twitter.com/hi1qkJESwv

— Pam Smith (@sterlingsop) June 22, 2019