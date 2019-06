(FOTO) Kreće li se? Optička iluzija koja manipulira ljudski mozak

Znastvenici su stvorili optičku iluziju koja manipulira ljudski mozak da misli kako se nepomični dijamant kreće u raznim smjerovima.

Istraživači Oliver Flynn i Arthur Shapiro sa sveučilišta u Washingtonu objavili su iluziju koju su nazvali “Perpetual Diamond”, koju je Shapiro objavio na Twitteru gdje je postala hit.

Iluzija nastaje kad pozadina dijamanta bljesne, varajući tako način na koji mozak obrađuje informacije. Na kraju snimke vidi se kako bez bljeska nema ni učinka te dijamant izgleda statično, prenosi Index.hr

“Perpetual Diamond stvara gibanje kontinuirano i nedvosmisleno u jednom smjeru, unatoč tome što fizički ne mijenja lokaciju”, pišu autori studije objavljene u časopisu i-Perception.

Iluzija se sastoji od dijamanta srednjeg osvjetljenja obrubljenog s četiri tanke rubne trake i okolne pozadine.

“Smjer kretanja određen je relativnim fazama modulacije osvjetljenja između rubnih traka i pozadine”, kažu autori.

The perptual diamond: The diamond remains fixed in one place but appears to move up, down, left, or, right. See how far away you can be from your screen before the effect goes away. From https://t.co/XRFKTtjOfm pic.twitter.com/af7BOUCvfC

— Arthur Shapiro (@agshapiro2) June 2, 2019