(FOTO) Znate li što predstavljaju rupice i rezovi na Petit Beurre keksu?

View this post on Instagram

Afternoon baking…!!! Ready to be bake, Petit Beurre Nantais, traditional French shortbread from Nantes in Brittany. Made by one the biggest Biscuiterie in France called LU. This biscuit rocked all my childhood. Back to the future….!!!! #romeosfinefood #bakingtime #petitbeurre #louislefevreutile #LU #1886 #nantes #alanantaise #petitecolier #labarquette #tuc #milkaku #palmito #pims #prince #granola #elpatrondelasalchicha #terrinenator